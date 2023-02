­Der Saphir unter den Edelsteinen: Camp de Mar an der Südwestküste Mallorcas zählt zu den besonders idyllischen Gemeinden der Mittelmeerinsel und ist somit der perfekte Standort für das Fünf-Sterne-Resort Zafiro Palace Andratx.

Das erst 2021 eröffnete Luxushotel startet ab März 2023 mit dem neuen All Inclusive Redefined®-Konzept in die Sommersaison. Ziel ist es, Qualität, Komfort und Erlebnisse auf höchstem Niveau anzubieten und anspruchsvollen Gästen einen unbeschwerten Urlaub zu ermöglichen, der keine Wünsche offenlässt. Das Resort beherbergt 304 elegante Suiten mit großzügigen Balkonen oder Terrassen und imposantem Ausblick, fünf Restaurants von mallorquinisch bis asiatisch inspiriert, sieben Pools und das Zen Spa & Wellnesscenter.

Fünf der insgesamt sieben Zimmerkategorien verfügen dabei über einen privaten Pool. Hier kommen im Besonderen Erwachsene voll auf ihre Kosten. Ein individueller Service, tägliches Aktivitätenprogramm sowie die Nähe zum Golf Club Andratx und dem feinen Sandstrand von Camp de Mar sorgen für eine genussvolle Zeit. Zudem laden das lebhafte Hafenstädtchen Port de Andratx und die 27 Kilometer entfernte, stimmungsvolle Hauptstadt Palma zum Bummeln ein.

Die Übernachtungspreise All Inlcusive Redefined® beginnen bei 513 Euro pro Nacht in einer Junior Suite und enthalten unter anderem à la carte Menüs in fünf Restaurants inklusive ausgewählten Weinen und Getränken, 24-Stunden-Roomservice, Nespresso-Maschinen auf dem Zimmer sowie eine mit Softdrinks vollausgestattete Minibar, die täglich wiederaufgefüllt wird. Weitere Informationen finden sich unter www.allinclusiveredefined.com oder unter www.zafirohotels.com.

Camp de Mar wurde bewusst als nobler Ferienort angelegt und steht für Urlaub in einem exklusiven Ambiente. Beispielsweise verfügt auch das deutsche Topmodel Claudia Schiffer hier über eine Ferienimmobilie. Es dominieren kleine, ausgesuchte Hotels, edle Restaurants und Privatvillen. Ein Schmuckstück ist die Platja de Camp de Mar, ein feiner Strand zwischen zwei felsigen Landzungen. Reisende schätzen die Ruhe an diesem Teil der Küste Mallorcas, da das touristische Angebot nicht sehr groß ausgebaut wurde. ­

­ ­ ­

­Die Zafiro Hotels befinden sich in mallorquinischem Familienbesitz und werden heute in zweiter Generation von Antonia und Maria Plomer geführt. Der Name bedeute Saphir auf Spanisch und weist auf die Orientierung in Richtung Luxusurlaub hin. Ihr Motto „Creating memories” unterstreicht den Anspruch nach Individualität und Exklusivität. Derzeit umfasst die Gruppe drei Fünf-Sterne- und neun Vier-Sterne-Hotels, erstere firmieren unter dem Markennamen Zafiro Palace Collection. Das Zafiro Palace Andratx präsentiert sich ab 2023 als das Flaggschiff mit dem hochwertigsten Angebot.

Neben Gästeservice und Qualitätsversprechen rückte das Thema Nachhaltigkeit immer weiter in den Fokus der Unternehmensphilosophie. Vor vielen Jahren wurde mit der Imple­mentierung von ISO- und EMAS-Standards begonnen und von dort aus stetig weiterent­wickelt. Große Investitionen fließen in die Modernisierung der Hotels und in Technik wie der Kontrolle des Energieverbrauchs durch Robotisierung, Biomasseanlagen zur Beheizung der Schwimmbäder, geothermische Systeme, Klimaanlagen mit Wärmerückgewinnung und CO2-Indikatoren in den Zimmern zur Überprüfung der Luftqualität.

Für die Kommunikation im deutschen, österreichischen und deutschsprachigen Schweizer Markt vertrauen die Zafiro Hotels auf die fachkundige Unterstützung der Tourismus­spezialisten von STROMBERGER PR in München. „Wir freuen uns sehr darauf, ab sofort mit STROMBERGER PR zusammenzuarbeiten, um unsere Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter zu verstärken. In all unseren Zafiro Hotels möchten wir Gästen unvergessliche Erlebnisse bereiten, die sie noch lange in Erinnerung behalten“, so CEO Antonia Plomer.

Quelle Bild und Text: STROMBERGER PR GmbH