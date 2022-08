ZIZOO GEHT STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT MIT SAVVY NAVVY EIN

Zizoo, die weltweit führende Bootsvermietungsplattform, kündigt heute ihre strategische Partnerschaft mit dem Unternehmen savvy navvy – dem “Google Maps für Boote” – an. Gemeinsam ermöglichen die Unternehmen Reisenden auf der ganzen Welt ihre Bootsurlaube unkompliziert und sicher zu genießen.

Zizoo richtet sich an Reisende, die einen maßgeschneiderten Bootsurlaub suchen. Von Lang- und Kurzzeitmieten auf einem Segelboot mit Besatzung oder einem Katamaran bis hin zu Yachten und Speedbooten. Zizoo hat über 200.000 registrierte Nutzer und über 44.000 Boote in 500 Destinationen weltweit und wird die Technologie von savvy navvy in seine Plattform integrieren. So haben Bootsurlauber ständige Orientierung auf dem Wasser. Die savvy navvy-App berücksichtigt Wind, Wetter, Gezeiten und die Präferenzen der Nutzer, um die schnellsten und sichersten Routen zu ermitteln. Kunden von Zizoo profitieren ab sofort von der vereinfachten Navigations-App von savvy navvy.

„Bei Zizoo machen wir es Reisenden leicht, das richtige Boot am richtigen Ort zu finden und Routen auszuwählen, die ihrem Erfahrungsstand entsprechen. Wir sind immer bestrebt, das Erlebnis unserer Kunden auf dem Wasser zu verbessern und Wege zu finden, wie sie ihren Charterurlaub optimal gestalten können. Unsere Partnerschaft mit savvy navvy wird das definitiv tun – denn wir wollen das Bootfahren für jeden einfacher, angenehmer und sicherer machen”, sagt Anna Banicevic, CEO von Zizoo.

„Unsere Vision war es von Anfang an, dass savvy navvy in der Tasche eines jeden Bootsfahrers sein sollte, um sowohl neue als auch erfahrene Reisende zu unterstützen. Da Bootsurlaube weltweit auf dem Vormarsch sind, freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit Zizoo, um einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Meerestourismus zu unterstützen. sagt Jelte Liebrand, Gründerin und CEO von savvy navvy. „savvy navvy wächst weltweit, und die Partnerschaft mit einem führenden Boot Charterunternehmen bedeutet, dass wir Tausenden von Bootscharterern einen vereinfachten Zugang zur Navigation bieten und ihr Segelerlebnis verbessern können, was sowohl für uns als auch für sie einen Mehrwert darstellt.”

Quelle s.immer communications GmbH