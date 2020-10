Natürliche Energie zum Zapfen

Share Facebook

Mit Zmoobi müssen Arbeitnehmer nie wieder auf ungesunde Schokoriegel oder Energy Drinks zurückgreifen, um ihre Batterien aufzuladen.

Zmoobi ist ein junges Trierer Food Startup, das den ersten Smoothie in einer praktischen und nachhaltigen 3L Großpackung mit Zapfhahn anbietet. Durch ein Vakuum können die Smoothies geöffnet selbst im ungekühlten Zustand mindestens zwei Wochen lang täglich frisch gezapft werden – gekühlt sogar 4 Wochen lang. Perfekt für MitarbeiterInnen, die sich den Smoothie direkt an den Arbeitsplatz stellen können, um sich immer dann ein Glas zu zapfen, wenn sie einen Energieschub brauchen.

Gerade in der aktuellen Lage ist es unglaublich wichtig, dass sich Arbeitskräfte gesund und munter fühlen, um ihren Arbeitgebern durch die Krise zu helfen. Aber auch in Zukunft werden Unternehmen in die Gesundheit ihrer MitarbeiterInnen investieren müssen, um z.B. beim War of Talents aus der großen Masse herauszustechen.

Eine interessante Geschichte hat dabei die Mutter des Zmoobi Gründers Tim Schollbach zu erzählen, die in der Altenpflege arbeitet und berichtet „ Im Schichtdienst ist es schwierig sich ausgewogen und gesund zu ernähren. Zmoobi ist eine kleine, gesunde und sättigende Mahlzeit. Ich bin vom Geschmack bebeistert und kann es nur empfehlen.“

Bevor ihr Sohn sein Startup gründete, hatte sie kaum etwas von Smoothies gehört. Nun hat sie immer eine Packung Zmoobi auf der Arbeit stehen und trinkt jeden Morgen einen Gemüse-Smoothie, der sie bis zur Mittagspause richtig durchpowern lässt. Das hat natürlich auch schon die Neugier bei ihren Kolleginnen geweckt.

Quelle Zmoobi GmbH