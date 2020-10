Schmuki schützt Sitze im Auto und Buggy mühelos vor Dreck

Share Facebook

Sauberes Auto trotz schmutziger Kids – mit dem Schmutz-Schutz-Sack Schmuki

Welche Eltern kennen das nicht: Beim fröhlichen Familienausflug oder in der Kita spielen die Kinder nach Herzenslust – auch im größten Matsch! Verschmutzt und aufgedreht geht’s danach zurück ins Auto, wo sich der ganze Dreck auf den Bezügen und an der Rückenwand des Vordersitzes verteilt. Viele müssen die Kids dann umziehen, greifen zu Plastiktüten oder einem Schonbezug, was mit viel Aufwand verbunden ist. Der Schmuki dreht den Spieß um: Dank dem praktischen Schmutz-Schutz-Sack sind die Kids schnell, sauber und ohne Kleiderwechsel im Auto verstaut – die Sitze bleiben fleckenlos und die Kinder freuen sich über ein cooles Monsterdesign!

Die beiden Gründer Marc Duttle und David Seidewitz sind selber Väter und kennen das Problem mit den kleinen Schmutzfinken. In der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ gelang es ihnen, ihren Wunschlöwen Ralf Dümmel von der innovativen Erfindung für Familien zu überzeugen. Sie können sich über einen Deal mit dem Investor freuen.

„Als Väter wissen wir selbst: Kinder im Auto bedeuten Dreck – vor allem wenn die Kleinen vom Draußenspielen so richtig schmutzig sind. Mit unserem Schmuki können ihre Eltern sie trotzdem ohne zusätzlichen Aufwand nach Hause bringen. Dabei war uns wichtig, dass er monstermäßig cool aussieht und den Kids Spaß macht!“

Marc Duttle, Erfinder vom Schmuki, und David Seidewitz

Eine geniale, familienfreundliche und saubere Lösung:

Der Schmuki ist ein Sack aus strapazierfähigem Material, in den die Kinder einfach reinschlüpfen und sich wie gewohnt ins Auto setzen. Dank großer Reißverschlussöffnung und verstellbarer Träger funktioniert das Einsteigen mühelos. Mit seinen praktischen Aussparungen eignet sich der Schmuki für sämtliche Gurtsysteme in jedem Kindersitz, Buggy oder Fahrradanhänger. Im Anschluss einfach mit einem feuchten Tuch abwischen und wiederverwenden: Nie wieder dreckige Autositze – aber fröhliche Kids. Schmuki ist der clevere Problemlöser für ein bisschen Erleichterung im Familienalltag!

Der Schmuki ist unter www.schmuki.de aktuell für 14,99 € – aber auch im Handel – erhältlich

„Was für eine saubere Angelegenheit: Der Schmutzsack für Kinder – und glückliche Eltern! Schmuki ist ein genialer Problemlöser, der Eltern das Leben erleichtert und das Auto sauber hält! Geeignet für alle Kindersitze, immer wieder verwendbar. Auf die sauberen Autos, fertig, los…“

Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Produkte

Foto: TVNOW / Bernd Michael Maurer

Quelle segmenta communications GmbH/DS Produkte GmbH