Zuhören am Weltkindertag

Am 20. September ist wieder „Weltkindertag“

Ein guter Grund, das Augenmerk auf die kindliche Entwicklung und die zahlreichen Faktoren zu lenken, die diese positiv beeinflussen. Ganz wesentlich hierbei ist das Zuhören. Eine Fähigkeit, die geübt und geschult werden kann – schon von klein auf. Gemeinsam mit der „Stiftung Zuhören“ setzt sich tonies dafür ein, dass das Thema in Familie und Gesellschaft stärker in den Fokus rückt: Mit einem ganz besonderen Tonie, „Die Glücksfüchse“, bei dessen Kauf je drei Euro an die Stiftung Zuhören gehen.

„Die Zuhörkompetenz der Kinder sinkt“, erklärt Birgit Echtler, Geschäftsführerin der Stiftung, „deshalb ist es umso wichtiger, die Gesellschaft für das Thema zu sensibilisieren“. Sprachförderung generell sei weiterhin ein wichtiges Thema. Eine große Studie (IQB-Bildungstrend) zeigt, dass sich zwischen 2016 und 2021 bundesweit der Anteil der Schüler*innen, die den schulischen Regelstandard im Bereich Zuhören erreichen, deutlich reduziert hat. Zugleich verfehlen immer mehr Kinder den Mindeststandard, der fürs Lernen absolut notwendig ist. „Dem entgegenzuwirken, ist fundamental, denn das Zuhören ist eine Basis- und Schlüsselkompetenz und legt die Grundlage für Lernen, Dialogfähigkeit und die Gestaltung unseres Miteinanders“, so Birgit Echtler.

Die Stiftung Zuhören bietet mit ihren Programmen „Lilo Lausch“ und „Hörclubs“ Methoden und Materialien für die Zuhörbildung – für Kinder von der Krippe bis in die weiterführenden Schulen: spielerisch, effizient, teilhabeorientiert, alltagsintegriert. Die Wirksamkeit der Programme wurde in mehreren Evaluationen (2012, 2014, 2023) bestätigt: Die allgemeine Konzentrationsfähigkeit und das verstehende Zuhören der Kinder verbesserten sich deutlich.

„Wir freuen uns, dass wir mit der Stiftung Zuhören einen so wichtigen Partner gewinnen konnten, mit dem wir die Glücksfüchse umsetzen konnten und so dieses wichtige Thema unterstützen können.“, sagt Claudia Lührs, Director Growth D/A/CH.

Der gemeinsame Tonie „Die Glücksfüchse“ handelt vom Wünschen. Die beiden aufmerksamen Füchse Poppy und Sam realisieren mit Einfallsreichtum und besonders feinem Riecher viele Wünsche – eine Geschichte, bei der das Zuhören leichtfällt. Und: Bei jedem verkauften Tonie gehen drei EUR an die Stiftung Zuhören.

Bild Der Tonie „Glücksfüchse“ mit Cover / tonies.com

Quelle tonies GmbH