PropTech Optiml sichert sich weitere 4 Mio. USD zur Dekarbonisierung von Immobilien

Mit seiner Softwarelösung für nachhaltige Immobilieninvestitionen und Sanierungsstrategien sichert sich das PropTech Optiml in einer Pre-Seed Extension 4 Millionen USD. Die Runde wird von BitStone Capital, einem VC-Investor für Technologieunternehmen in der Immobilien- und Bauwirtschaft, angeführt und von KOMPAS VC unterstützt, der sich auf den Bau- und Fertigungssektor konzentriert. Auch die bestehenden Investoren, der VC von Ex-Google-CEO Eric Schmidt, Innovation Endeavors, sowie Planet A Ventures, nehmen an der Runde teil und unterstreichen ihr Engagement für Optiml. Diese Finanzierung stellt das erste Closing dar. Das Kapital aus dieser Pre-Seed Extension soll die Entwicklung weiterer Software-Features beschleunigen und das Team vergrößern, um der steigenden Kundennachfrage in der DACH-Region, Großbritannien und darüber hinaus gerecht zu werden.

Als Spin-off der ETH Zürich bietet Optiml Asset Managern, Investoren und deren Beratungen eine Dekarbonisierungs- und Sanierungssoftware für einzelne Immobilien und ganze Portfolios. Die Software basiert auf jahrelang erforschten und entwickelten Algorithmen, welche in der Lage sind, die Komplexität der Dekarbonisierung von Gebäuden und Portfolios zu bewältigen; hier scheitern etablierte Ansätze häufig. Selbst bei geringer Datenverfügbarkeit liefert die Software schnell Einblicke, wie indikative ESG-Due-Diligence, Dekarbonisierungs- und Investitionsstrategien, und detaillierte Renovierungspläne, welche nicht nur Netto-Null-Anforderungen, sondern auch die Unternehmensziele über den gesamten Gebäudelebenszyklus hinweg reflektieren. Dies ermöglicht verlässliche, zeitlich abgestimmte und kostenoptimierte Maßnahmen, die individuell auf jedes Gebäude zugeschnitten sind.

Positive Marktresonanz für das SaaS-Start-up

Die Tiefe und Neuartigkeit der Software hat Optiml jüngst drei der für PropTech- bzw. CleanTech-Start-ups wichtigsten Auszeichnungen eingebracht, darunter den ZIA PropTech of the Year Award, die Startup Awards der W.A. de Vigier Stiftung und >> venture >> Award. Am Markt verzeichnet das PropTech über 30 erfolgreiche Pilotprojekte mit Branchenakteuren wie AXA, Credit Suisse oder Grosvenor, und implementiert die Lösung derzeit bei besonders innovativen Asset Managern und Beratungsunternehmen.

Evan Petkov, CEO und Co-Gründer von Optiml, kommentiert die Finanzierung-Runde: „Es ist wirklich eine spannende Zeit aktuell – Wir haben uns in den letzten zwei Jahren von einem Labor-Start-up mit zwei Gründern zu einem Team von fast 20 Personen entwickelt, das sich ganz unserer Vision widmet, eine neue Art der Entscheidungsfindung im Immobiliensektor zu entwickeln und diesen so dem Netto-Null-Ziel näher zu bringen; unter Erreichung der unternehmensspezifischen Ziele. Wir werden die Investition nutzen, um das Team zu vergrößern, Features zu erweitern, die Datenverfügbarkeit zu verbessern, APIs zu entwickeln, die Datenaufnahme und Benutzerfreundlichkeit zu automatisieren sowie die Kundenerfahrung in verschiedenen Regionen zu verbessern.“

Andreas Winter-Extra, Partner bei Kompas VC, sagt: „Unser Investment in Optiml spiegelt unser Engagement wider, die innovativsten Unternehmen im Bau- und Fertigungssektor zu unterstützen, die den Sektor dekarbonisieren. Fundierte Entscheidungen treffen zu können, bedingt, die eigenen Daten und Gebäude umfassend zu verstehen. Optiml gewährt der Branche mit seiner Software ein solches Verständnis sowie umfassende Handlungsempfehlungen, um Sanierungen in großem Maße durchzuführen. Mit zunehmend strikteren regulatorischen Rahmenbedingungen und einem großen Interesse der Branche an einer verlässlichen Lösung zur Dekarbonisierung des Gebäudebestands ist Optiml in einer hervorragenden Position, um eine führende Rolle in diesem wichtigen Markt einzunehmen. Wir freuen uns darauf, das talentierte Team in den kommenden Jahren zu unterstützen.“

Manfred Heid, Managing Partner bei BitStone Capital, fügt hinzu: „BitStone Capital freut sich, in eine Lösung für die Immobilienbranche zu investieren, die es so noch nie gegeben hat. Die Dekarbonisierungs- und Renovierungssoftware von Optiml dient nicht nur als entscheidendes Werkzeug zur Erreichung der Klimaziele, sondern auch als umfassende Asset-Management-Lösung, mit der Portfoliostrategien und -planungen durchgeführt und gleichzeitig Renditen sichergestellt werden können. Die Fähigkeit, mit wenigen Datenpunkten dank künstlicher Intelligenz umfangreiche Erkenntnisse zu generieren, zusammen mit der beeindruckenden Leistungsfähigkeit des Teams und dem positiven Feedback zufriedener Kunden haben uns davon überzeugt, dass diese Technologie einen entscheidenden Schritt nach vorne darstellt. Wir sehen in der Software von Optiml eine große Chance, die Immobilienbranche in eine nachhaltigere Zukunft zu führen.“

Bild Optiml Team Bildquelle Optiml

Quelle Optiml