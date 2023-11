Zukunftsorientiert und nachhaltig: elexon wird Teil von VARO Energy

elexon auf Wachstumskurs

VARO Energy erwirbt 100% der Anteile an elexon.

Übernahme ist Teil der Transformationsstrategie von VARO, einschließlich des

Wachstums im Bereich der E-Mobilität.

elexon wird als VARO-Unternehmen agieren und von dem bestehenden E-Mobility-Geschäft der Gruppe und ihren operativen Fähigkeiten auf mehreren europäischen Märkten profitieren.

elexon, der führende Ladeinfrastrukturspezialist im Bereich Logistik, wird mit einem starken Partner seinen Erfolgskurs fortsetzen. Der in der Schweiz ansässige und europaweit tätige Energiekonzern VARO Energy hat im November dieses Jahres 100% der Anteile an elexon erworben. Die Vereinbarung unterliegt aktuell der Fusionskontrolle durch das Bundeskartellamt.

VARO

VAROs Investition in elexon unterstützt die ONE VARO Transformationsstrategie, die im Juli 2022 vorgestellt wurde. Im Rahmen dieser Strategie investiert VARO 3,5 Mrd. USD in fünf strategische Wachstumssäulen: Biogas, Biokraftstoff, Wasserstoff, naturbasierte Kohlenstoffentfernung und Elektromobilität. VAROs bestehendes Geschäftsfeld für Elektromobilität, ROAD, zusammen mit elexons Stärken, ermöglicht es VARO, seinen Kunden eine End-to-End-Lösung anzubieten, die von der Installation der Ladeinfrastruktur bis zur Bezahlung und dem Management der Flotte reicht.

elexon

Als Branchenführer für Ladeinfrastruktur in der Logistikbranche zählen Industrie- und Handelsunternehmen zum Kundenstamm von elexon. Seit der Gründung in der heutigen Form im Jahr 2019 – als Joint Venture der SMA Solar Technology AG, der AixControl GmbH und der aixACCT charging solutions GmbH – positioniert elexon konsequent innovative Produkte und Konzepte am Markt und setzt dabei vor allem auf zukunftsorientierte technische Entwicklungen. Als Systemintegrator gilt elexon als Brancheninnovator in den Bereichen Beratung, Installation, Prototyping, Lade- und Lastmanagement, CPO-Services, Backend-Lösungen, Service & Wartung sowie Abwicklung von THG-Quoten.

Die Ladestationen von elexon verfügen bereits heute über technische Merkmale, die für künftige Ladeinfrastrukturen notwendig, aber auf dem Markt kaum zu finden sind. Parallel entwickelt elexon immer neue Lösungen, um den Wunsch vieler Firmenkunden nach Energieautarkie zu unterstützten. Von anfänglich weniger als 20 Mitarbeitern beschäftigt elexon heute mehr als 70 Personen, die entweder am Standort Aachen oder remote in ganz Deutschland arbeiten. elexon installiert jedes Jahr etwa 8.000 AC- und DC-Ladepunkte und stellt seinen Kunden in ganz Europa bereits über 24.000 Ladepunkte zur Verfügung.

VARO und elexon

„Wir freuen uns sehr, mit VARO einen starken Partner an der Seite zu haben, der glaubhaft und entschlossen die Transformation der Energiewirtschaft mitgestaltet“, erklärt Marcus Scholz, Geschäftsführer der elexon GmbH. „Mitglied der VARO-Gruppe zu sein erlaubt es uns, mit der starken Nachfrage nach unseren Lösungen Schritt zu halten. Unser Ziel ist es, mit dem Ausbau unserer Leistungen, durch die hohe Qualität unserer Services sowie mit unseren auf Respekt und Nachhaltigkeit basierenden Werten zu einem der führenden Partner für den Aufbau von Ladeinfrastruktur in ganz Europa zu werden“, so Scholz weiter.

Bild:Das Technikteam der elexon GmbH beim ersten gemeinsamen Projekt mit Varo Energy.

Quelle:elexon GmbH