Zum Frühlingsbeginn: Eine Kraftquelle für Erwachsene

Das Hotel DAS LUDWIG, ein Haus der Resorts Bad Griesbach, eröffnet am 15. März 2024 unter dem Motto „Fit.Vital.Aktiv.“ wieder. Auszeiten im Zeichen von Wellness und dem wohltuenden Bad Griesbacher Thermal-Heilwasser verwöhnen erholungssuchende Genießer.

Das Konzept des DAS LUDWIG ist neu. Mit der Wiedereröffnung im Frühling stellt das Hotel in Bad Griesbach die Regeneration Erwachsener in den Mittelpunkt. Das treffende Credo Fit.Vital.Aktiv. überzeugt mit einem vielseitigen Sportprogramm vom Aquatraining über Yoga bis hin zum Nordic Walking in der schönen Natur. Sanfte Bewegung, angepasst an die Bedürfnisse der Gäste, bringt mehr Vitalität ins Leben.

In einem traumhaften 3.000 m2 großen Wellnessbereich mit vier beheizten Innen- und Außenpools, mit einem Ruhebereich zum grenzenlosen Entspannen und verschiedenen Saunavarianten finden Gäste des DAS LUDWIG Raum und Zeit den Alltag loszulassen. Das wohltuende Thermal-Heilwasser, das in Bad Griesbach aus drei unterirdischen Quellen gewonnen wird, verwöhnt die Hotelgäste in der Wellnesslandschaft. Großzügige Zimmer, ein Füllhorn von Freizeitangeboten und abendlicher Live-Unterhaltung machen den Aufenthalt in dem Thermen-Resort zur Kraftquelle für Körper und Seele.

Wenn nach dem Winter die Natur erwacht, wächst auch das Bedürfnis, sich draußen im Grünen zu bewegen. 140 Kilometer Wander-, Walking- und Fahrradstrecken starten direkt vor der Haustür des DAS LUDWIG. Das Wohlfühlhotel liegt inmitten der größten Golfregion Europas. Zehn abwechslungsreiche Golfplätze erwarten die Golfspieler. Mit dem Trainingszentrum Golfodrom® präsentiert sich Bad Griesbach als wahre Glücksdestination für ambitionierte Golfer und solche, die es noch werden wollen. Das Golfodrom® mit 210 – teilweise beheizten – Abschlagplätzen, Indoor- und Outdoor-Putting-Green, einer PGA Premium-Golfschule, über 20 Golfkursen für alle Spielstärken und Altersklassen, Golfunterricht für Klein und Groß, großem On Course Schlägershop und Analysecenter mit Schlägerfitting ist einzigartig.

Geht es um Golf, Wellness, Gesundheit und Sport, dann ist Bad Griesbach ganz oben auf der Wunschliste der Genießer. Die „Resorts Bad Griesbach“ – drei spezialisierte Hotels – stehen für ausgezeichnete Golf- und Wellnessangebote in dem einmaligen Erholungsgebiet: DAS LUDWIG – mit neuem Erholungskonzept, das MAXIMILIAN und der Fürstenhof. Die exklusiven Thermen- und Wellnesslandschaften sind ebenso verlockend wie der Aktivgenuss in der malerischen Natur des Rottals.

Bild Quelle: Marcel Peda (Hotel Das Ludwig)

Quelle mk salzburg