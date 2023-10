Zypern: zu jeder Jahreszeit ein Besuch wert

Wussten Sie, dass man im Winter auf Zypern im Troodosgebirge Skifahren kann? Ja, es gibt sogar auch Skilifte. Das Skigebiet ist nur 1,5 Autofahrstunden von dem Luxusresort Cap St Georges entfernt. Wer also gleich Sommer & Winter in einem Zug erleben möchte, ist hier genau richtig.

Das Cap St Georges Hotel & Resort liegt an der Spitze des Akamas-Nationalparks. Zypern gilt als Ganzjahresdestination und hat auch im Herbst und Winter noch einige Highlights im Gepäck.

Oktober bis Januar: Das Resort bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf das Mittelmeer und ist von üppigen Gärten mit jahrhundertealten Olivenbäumen umgeben. Diese spielen ab Oktober die Hauptrolle, denn hier beginnt die jährliche Ernte (bis Januar) und die einheimischen Olivenbauern begeistern die Gäste beim uralten Prozess der Ölherstellung und der anschließenden Verkostung.

Oktober bis Dezember: Die Destination punktet auch im Herbst mit milden Temperaturen, die noch zum Sonnen und Baden einladen. Das geht auch hervorragend auf dem privaten Sandstrand, einer von über 60 Stränden Zyperns, der mit der begehrten Blauen Flagge für Sauberkeit ausgezeichnet wurde. Die Cabanas laden zum bequemen Faulenzen ein. Auf Knopfdruck erhält man eine Erfrischung von der Bar oder einen kleinen Snack für den ersten Hunger.

Dezember bis Januar: Weihnachten und Silvester im engen Kreis feiern? Hierfür bietet sich die Akamas Präsidenten Suite im Cap St Georges an. Insgesamt stehen sieben Schlafzimmer mit Bad, eine weitläufige Sonnenterrasse mit privatem Pool sowie ein eigener Club mit Poledance-Stange auf 990 m2 Innen- und Außenfläche zur Verfügung. Auf Wunsch kümmert sich ein Chefkoch um allerlei Essenswünsche. Nebenan wartet das Cleopatra Spa für eine entspannte Auszeit nach einer langen Partynacht.

Dezember bis März: Wenn man in Österreich, Deutschland und der Schweiz seinen Winterurlaub plant, kommt man an selbigen Destinationen auch nicht vorbei. Doch Skifahren auf Zypern? Das gibt’s. Zum Skifahren und Snowboarden stehen zwar nur 4 Kilometer Pisten zur Verfügung, aber auf welcher Mittelmeerinsel kann man denn bitte auch noch Skifahren? 5 Lifte befördern die Gäste auf eine Höhe von 1.731 bis 1.951 Meter. Neben dem alpinen Skifahren locken bei ausreichender Schneelage in der Skisaison (Januar-März) auch Loipen zum Langlaufen.

