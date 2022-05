„Boost Your Brand“: Der SevenVentures Pitch Day bietet Start-Ups die Chance auf Media-Power im Wert von 3 Millionen Euro und Budget für einen eigenen TV-Spot. Im Rahmen des 4GAMECHANGERS Festivals, das 2022 gemeinsam mit dem ORF über die Bühne geht, findet das Live-Finale am Dienstag, den 28. Juni, erstmals im Media Quarter Marx in Wien statt. Hansi Hansmann, Magdalena Oehl und Florian Weber bilden die hochkarätige Jury, Steven Gätjen führt durch den Abend.

Bereits zum 11. Mal bietet der SevenVentures Pitch Day 2022 jungen Unternehmen eine Plattform und Chance auf nachhaltige Werbepower. Laut Forbes Magazine gehört der Start-Up-Wettbewerb zu den wichtigsten weltweit. Erstmals findet das Finale des Start-Up-Wettbewerbs außerhalb von Deutschland statt.

Ganz nach dem Motto „The Power of Cooperation“ bauen 4GAMECHANGERS und der SevenVentures Pitch Day auch 2022 eine internationale Brücke und bringen das Event LIVE nach Wien.

Ab sofort können sich Start-Ups unter www.sevencommerceandventures.com/pitchday bewerben. Dem Gewinner winkt ein Werbebudget für eine Bewegbildkampagne in Höhe von 3 Millionen Euro – einer der lukrativsten Preise im jährlichen Start-Up-Kalender und die Möglichkeit mittels eines umfangreichen Budgets einen eigenen TV-Spot zu produzieren.

Die Chance auf den Sieg haben innovative Start-Ups mit verbraucherorientierten Produkten und Dienstleistungen. Zudem sollten sich die Unternehmen bereits in einem Entwicklungsstadium befinden, in dem sie von der Werbepower einer Bewegtbildkampagne nachhaltig profitieren und damit ihr Geschäftsmodell für einen breiten Markt schnell skalieren können.

Ganz nach dem Motto „Boost Your Brand“ richtet sich der SevenVentures Pitch Day 2022 vor allem an deutschsprachige B2C-Wachstumsunternehmen, die im heimischen Markt Fuß fassen möchten, sowie auch an internationale Unternehmen, die vor der Expansion in die DACH-Region stehen. Die Bewerbungsfrist läuft bis 5. Juni 2022.

Florian Weber, Geschäftsführer und Chief Commercial Officer, SevenVentures: „Als etablierte Größe unter den Start-Up-Wettbewerben ermöglicht der SevenVentures Pitch Day den Sieger:innen eine eigene TV- und Digitalkampagne in Millionenhöhe – ein Wachstumstreiber und Erfolgsfaktor in der Skalierungsphase junger Unternehmen.

Denn TV-Werbung kann der entscheidende Hebel für Reichweite und Bekanntheit einer Marke sein – und damit ein ausschlaggebender Vorteil, um sich im jeweiligen Marktumfeld durchzusetzen. Ich freue mich, dass der SevenVentures Pitch Day auch in diesem Jahr als hochwertig inszeniertes Live-Streaming-Event stattfindet. Ich bin gespannt, welche starken Pitches von engagierten und ambitionierten Unternehmer:innen auf uns warten.“

Nina Kaiser, Geschäftsleitung ProSiebenSat.1 PULS 4 & Co-Gründerin 4GAMECHANGERS Festival: „Mit dem SevenVentures Pitch Day stehen die Ideen und Visionen der aktuellen Start-Up-Szene einmal mehr im Rampenlicht und das möchten wir ganz im Sinne unseres Mottos ‚The Power of Cooperation‘ tatkräftig unterstützen. Wir freuen uns 2022 diesem Event im Rahmen unseres 4GAMECHANGERS Festivals nicht nur eine digitale, grenzübergreifende Bühne zu bieten, sondern die Pitcherinnen und Pitcher live bei uns im Studio im Media Quarter Marx in Wien zur großen Final-Show auf PULS 24 begrüßen zu dürfen.“

Hochkarätige Jury und LIVE-Pitch im Finale am 4GAMECHANGERS Festival 2022

Vier Finalist:innen haben die Chance im großen Finale vor einer hochkarätigen Jury an ausgewiesenen Branchenexpert:innen zu pitchen: Neben Österreichs erfolgreichstem Start-Up-Investor und Seriengründer Hansi Hansmann bewerten Florian Weber, Chief Commercial Officer der SevenVentures, und Magdalena Oehl, Gründerin von Talent Rocket und Stellvertretende Vorsitzende im Bundesverband Deutsche Startups, die Präsentationen. Durch den SevenVentures Pitch Day führt ProSieben-Moderator Steven Gätjen.

Am 28. Juni wird das Finale im Rahmen des 4GAMECHANGERS Festivals 2022, das dieses Jahr erstmals in der österreichischen Mediengeschichte gemeinsam mit dem ORF stattfindet, in den PULS 24-Studios ausgetragen. Zu sehen ist der SevenVentures Pitch Day am 28. Juni auf PULS 24 sowie international im Live-Stream und zum Nachsehen auf Abruf auf 4gamechangers.io.

Bild Magdalena Oehl Fotograf: (c)Widemann

Quelle ProSiebenSat.1 PULS 4