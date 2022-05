Erster Lach-Yoga-Weg in Deutschland

Die Stadt der Freude – Freudenstadt – hat eine neue Attraktion: den ersten Lach-Yoga-Weg Deutschlands. Man kennt Trimm-Dich-Pfade und Pflanzenlehrpfade, nun kommt mit Lach-Yoga-Weg eine weitere Bereicherung. Die abwechslungsreiche Rundtour ist knapp 4 km lang und du kommst an 15 Übungsstationen vorbei, die zum Lachen anregen und Freude bringen. Lach-Yoga bedeutet „Lachen ohne Grund“, und zuerst benötigt es etwas Mut, aus heiterem Himmel und scheinbar ohne besonderen Anlass zu lachen.

Aber ist diese erste Hürde einmal überwunden, wird man frei, wieder zum Kind, vergisst seine Sorgen und genießt die Glücksgefühle, die im Körper freigesetzt werden. Du kannst den Weg alleine gehen oder in einer Gruppe, wo doch gemeinsames Lachen noch glücklicher macht, weil es alle in der Gruppe ansteckt.

Der Pfad wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Freudenstadt von Anna Karina Cassinelli Vulcano ins Leben gerufen. Sie ist Yoga-Lehrerin, Ausbilderin für Körperorientierte Glücks- und Resilienztrainer, Expertin für Entspannung, Lebensfreude und mentale Gesundheit. „Langanhaltendes Lachen in der Natur führt zu tiefer Entspannung und innerem Frieden“, lautet ihre Überzeugung. Mehr über dieses tolle Projekt erzählt sie uns gerne in folgendem Gastbeitrag.

Freudenstadt macht seinem Namen alle Ehre

Der Mensch lacht meistens viel zu wenig, dabei wissen wir doch eigentlich alle, dass Lachen die beste Medizin gegen Kummer und Sorgen ist. Doch nicht nur das Lachen, auch die Bewegung an der frischen Luft tut der Seele gut und stärkt überdies noch das Immunsystem. Warum, haben wir uns gemeinsam mit der Stadt Freudenstadt gedacht, sollte man also nicht beides miteinander verbinden und einen Lach-Yoga-Weg ins Leben rufen? Hier kann jeder Interessierte im wahrsten Sinne des Wortes lustwandeln und die positive und heilsame Wirkung spüren, die Lachen und Bewegung in der freien Natur auf den menschlichen Organismus ausüben.

Lachen im Einklang mit der Natur

Der Lach-Yoga-Weg ist leicht zugänglich und beginnt an einem Wanderparkplatz. Es geht durch idyllische Wälder und wurzelige, weitestgehend naturbelassene Fußpfade. Ähnlich wie bei den Trimm-Dich-Pfaden gibt es unterschiedliche Stationen, bei uns 15 an der Zahl, die vielfältige Themen rund ums Lachen und den inneren Frieden aufgreifen. An diesen Stationen kann der Besucher lernen, sich der Wunder der Natur und des Lebens bewusst zu werden und sich dafür öffnen. Wir werden dazu angeregt, die Natur staunend mit allen Sinnen wahrzunehmen, achtsam mit ihr umzugehen und uns selbst als Teil dieses Kosmos zu erleben. An allen 15 Wegpunkten sind QR-Codes angebracht, die zur Freudenstadt-Homepage und dort zur Beschreibung der jeweiligen Aufgaben und Übungen führen.

Lachen setzt Energie frei

Anders als „klassisches“ Yoga ist Lach-Yoga, in der Form wie wir es heute kennen, noch relativ jung. Gleichwohl äußern sich sowohl die Lachyoga-Trainer, die solche Kurse anbieten als auch diejenigen, die an ihnen teilnehmen, begeistert über die Wirkung. Wie eingangs schon erwähnt, gilt es zunächst eine kleine Hürde zu überwinden, um überhaupt sozusagen „auf Befehl“ zu lachen.

Doch gerade das inszenierte Lachen stimuliert die Areale im Gehirn, die unter anderem für Heiterkeit und Ausgeglichenheit verantwortlich sind. Der Lach-Yogi steigert dadurch sein Wohlbefinden immens und baut im selben Atemzug Stresshormone ab. Die Lachmuskeln und das Zwerchfell werden trainiert und ein wohltuender Entspannungseffekt ist die Folge.

Für Gruppen werden auf Anfrage auch geführte Touren angeboten. Dabei ist es durchaus von Vorteil, sich in einer Gruppe auf den Lach-Yoga-Weg zu begeben. Denn wie Anna Karina bestätigt, steckt das gemeinsame Lachen an – nach dem Motto: Gemeinsame Freude ist vervielfachte Freude! Lachen entpuppt sich dabei als hervorragende, und vor allen Dingen auch faktisch kostenlose Medizin.

Denn Lachen entwaffnet und hilft bei der Überwindung von emotionalen Stress. Das gemeinsame Lachen verbindet mit anderen Menschen und stellt Synergien her. Daher lautet eine gute Empfehlung, den Weg gemeinsam mit Menschen zu begehen, mit denen es in der Vergangenheit auch schon einmal Twist oder Konflikte gegeben hat. Denn Menschen, die zusammen lachen können, können sich auch leichter vergeben und Kränkungen sowie Missgeschicke aus der Vergangenheit eher als erledigt ablegen.

Das Team durch Lachen stärken

Den Lach-Yoga-Weg gemeinsam im Team oder mit Arbeitskollegen zu laufen bestärkt die kollegiale gesunde Bindung und das Gefühl “gemeinsam mit Leichtigkeit und Freude schaffen wir alles”. Die Symbolik darin: Egal welche Herausforderungen auf uns zukommen wir werden Wege finden und mit einem Lächeln ins Gesicht den Weg des Erfolgs bestreiten. Menschen, die gerne lachen sind glücklicher und glücklichere Menschen sind eher im Leben erfolgreich. Sie haben eine besondere, helle Ausstrahlung, ihr Charisma wird sichtbar und spürbar. Menschen wollen sich eher mit Personen umgeben, die fröhlich sind und lachen, denn diese Menschen tun uns einfach gut. Ist unser Energielevel niedrig, stoßen uns andere Menschen unbewusst ab und wir stehen selber im Weg.

Erhöhe deine Energie Level und die deines Teams und lache mehr und gerne. Lachen macht erfolgreich.

Autor

Anna Karina Cassinelli Vulcano ist Gründerin des Mental Health & Happiness Center in Deutschland mit Sitz in Freudenstadt. (www.anna-karina-cassinelli-vulcano.de) (www.happiness-studies.de) und Inhaberin des Living Namaste Yoga & Pilates Studio in Freudenstadt (www.namaste-fds.de). Über Ihre von ihr entwickelte Ausbildung zum Körperorientierten Glücks und Resilienz Trainer kannst du dich hier informieren ( https://go.das-gluecksportal.de/

Titelbild pixabay

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder