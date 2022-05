Bereits zum zweiten Mal tun sich die beiden beliebten Marken tonies® und Affenzahn zusammen:

Nach dem gemeinsamen Tonie kommen nun insgesamt vier verschiedene Rucksäcke (in je zwei Größen) für Toniebox und Tonies auf den Markt und machen das Mitnehmen des beliebten Audiosystems ab Juni zum Kinderspiel.

„Mit den neuen Rucksäcken reagieren wir auf den vielfachen Wunsch unserer Fans“, erklärt Markus Langer, Chief Product Officer der Tonies. „Da es immer mehr Tonies gibt, die verstaut und mitgenommen werden wollen, sind die innovativen Rucksäcke im tonies®-Design powered by Affenzahn die logische Weiterentwicklung unserer Partnerschaft“.

„Wir freuen uns riesig, den spannenden und lebenslustigen Tonies Figuren einen Großen oder Kleinen Freund an die Seite zu geben, wie wir unsere Rucksäcke zu nennen pflegen. Somit haben die Tonies Hörspiel-Freunde immer mindestens einen weiteren Freund an ihrer Seite, der sie überall mit hinbegleitet.“, sagt Kilian Breuer, Geschäftsführer Fond OF Kids / Affenzahn.

Großer Freund Fuchs/tonies

Vier verschiedene Designs in je zwei Größen wird es ab Juni und damit pünktlich zur Feriensaison geben, angelehnt an die Top-Seller der Toniefiguren – Maus (Reiselieder), Schwein (Tierlieder), Hund (Spiel- und Bewegungslieder) und Fuchs (Zähllieder).

Sie verfügen über Netztaschen für jede Menge Hörfiguren. Die Rucksäcke des Modells „Großer Freund“ haben darüber hinaus eine speziell entwickelte Halterung für die Toniebox und Lauscher. Die kleinen Varianten, „Kleiner Freund“, messen etwa 17 x 25 x 11 cm (B/H/T), und sind ab 44,99 Euro erhältlich. Der „Große Freund“ hat die Maße von etwa 20 x 31 x 12 cm (B/H/T) und sind ab 59,99 Euro erhältlich.

Alle Rucksäcke bestehen zu rund 50 Prozent aus recycelten PET Flaschen, ein Material, das strapazierfähig, schmutzabweisend und leicht zu reinigen ist.

Die Rucksäcke gibt es exklusiv im tonies-Onlineshop und überall wo es Affenzahn-Produkte gibt.



Mehr Informationen unter: www.tonies.com

Titelbild: Portraitfoto Markus Langer, Chief Product Officer tonies GmbH / tonies

Quelle tonies GmbH