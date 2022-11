7hauben übernimmt Schweizer Marktführer für Online-Kochkurse

Zurzeit belasten Inflation, Zinsanstiege und die Angst vor Rezession den Edutainment-Markt.

7hauben, das Startup für Premium-Video-Kochkurse, dagegen wächst gewaltig. Das Linzer Unternehmen, das bis dato bereits über 40 Eigenproduktionen für seine Kunden anbietet, übernimmt elf Kurse des ehemaligen Schweizer Marktführers für Online-Kochkurse. Gleichzeitig wird das Angebot um hochkarätige englisch- und spanischsprachige lizenzierte Kurse erweitert. Damit beginnt für 7hauben eine besonders dynamische Phase, die von vielfältigen Inhalten und hoher Internationalität geprägt ist.

Übernahme bringt 50% mehr Kochkurse, Starköche und Themenvielfalt

Während der Corona-Pandemie versuchten viele, im Onlinekurs-Sektor Fuß zu fassen – besonders im kulinarischen Bereich. Nur den wenigsten gelingt es aber, auch langfristig damit erfolgreich zu sein. Zu diesen Gewinnern zählt eindeutig der österreichische Onlinekurs-Anbieter 7hauben. Mit der Übernahme von elf Kochkursen der Schweizer Firma Chef Session kommen hochkarätige neue Köche und Inhalte zu den bestehenden Eigenproduktionen dazu. Für 7hauben-Kunden bedeutet das: mehr Wissen, mehr Vielfalt, mehr Genuss.

“Dass unsere Kurse jetzt zu 7hauben gehören, freut uns – die aufwendig produzierten Inhalte werden so deutlich mehr Reichweite bekommen”, so Franz Giel von Chef Session. Zu den Kursthemen gehören unter anderem vegetarische, mexikanische Küche mit Zineb Hattab und chinesische Dim Sum mit Sternekoch Philipp Heid. Zwei Kurse wurden bereits veröffentlicht, darunter Glänzende Pralinen mit Schweizer Patissier des Jahres 2020 Kay Baumgardt und Handgemachte Pasta mit Kochbuchautor Claudio Del Principe. „Mit der Übernahme der Chef Session-Kurse können wir unseren Kunden ein noch breiteres Angebot an spannenden Kochvideos gewährleisten”, zeigt sich 7hauben-Geschäftsführer Johannes Sailer erfreut.

Internationale Kooperation mit spanisch-und englischsprachigen Marktführern

Mit der Lizenzierung von sechs weiteren Kursen beginnt darüber hinaus eine vielversprechende Kooperation mit den großen europäischen Kochkursanbietern Cheflix und Talent Class. Für ein Jahr haben 7hauben-Kunden Zugriff auf zwei Talent Class und vier Cheflix Kurse. Umgekehrt werden ausgewählte 7hauben-Kurse auf den anderen beiden Plattformen zu sehen sein. Die Videos des niederländischen Cheflix bereichern mit tiefem Fachwissen zu thailändischer, marrokanischer, nordischer und niederländischer Küche. Vom spanischen Talent Class kommen zum einen ein Kurs mit Oriol Castro, Eduard Xatruch und Mateu Casañas, Küchenchefs des Restaurants Disfrutar, das Platz drei der World’s 50 Best Restaurants belegt.

Zum anderen wird ein Kurs mit der international renommierten Sterneköchin Carme Ruscalleda erhältlich sein. Mit diesem gemeinsamen Portfolio bietet 7hauben seinen Kunden erstmals englisch-, niederländisch- und spanischsprachige Inhalte und beschleunigt so die Internationalisierung des Edutainment-Markts.

7hauben-Kochkurse sind ein willkommenes Geschenk, vor allem zu Weihnachten

Besonders in Hinsicht auf die die kommenden Herbst-und Wintermonate ist das rasant wachsende Repertoir an 7hauben-Kochkursen erfreulich: „Durch weitere Drehs sowie die übernommenen und lizenzierten Videos werden in der nächsten Zeit viele spannende Kurse dazukommen“, verrät Geschäftsführer Johannes Sailer. „Wir planen, ab sofort zwei neue Kurse pro Monat zu veröffentlichen.” Zur kalten Jahreszeit sind Online-Kochkurse, die bequem und flexibel von Zuhause aus angeschaut werden können, eine beliebte Wahl. Darüber hinaus eignen sich die Kurse optimal als Geschenk, vor allem zur Weihnachtszeit. “Die neuen Kurse werden ein erfolgreiches viertes Quartal ermöglichen“, zeigt sich Sailer zuversichtlich.

Bild 7hauben

Quelle Bild und Text: 7hauben | FR Media GmbH