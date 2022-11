Wunderflats besetzt in der siebenjährigen Unternehmensgeschichte zum ersten Mal die CPO-Position.

Emmi Meurling wird vor allem für die europäische und internationale Skalierung des Berliner Scale-ups zuständig sein.

Mit der Einstellung von Emmi Meurling als CPO ist das Management-Board komplett.

Wunderflats Deutschlands Marktführer für möbliertes Wohnen auf Zeit, ernennt Emmi Meurling zur ersten CPO in der siebenjährigen Unternehmensgeschichte. Sie wird vor allem für die europäische und internationale Skalierung des Produktportfolios von Wunderflats zuständig sein. Mit dem Start von Emmi Meurling hat Wunderflats das C-Level und 2nd-Level-Management zum Aufbau eines globalen Unternehmens vervollständigt.

Emmi bringt über eine Dekade Erfahrung im Produktmanagement mit. Den größten Teil ihrer Karriere absolvierte sie beim Berliner Food-Startup DeliveryHero. Dort war sie als Director Product Management maßgeblich an der Skalierung und Internationalisierungsstrategie des Unternehmens beteiligt. Zuletzt verantwortete sie bei dem US-amerikanischen Tech-Unternehmen Care.com als Senior Director of Product Management die Produktentwicklung für alle Märkte außerhalb der USA.

Europäische Expansion steht im Vordergrund

Emmi Meurling kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Unternehmensgeschichte von Wunderflats. „Nach sieben Jahren der Unternehmensentwicklung stehen wir bei Wunderflats gewissermaßen an einem neuen Startpunkt“, erklärt Jan Hase, Mitgründer und CEO von Wunderflats, und kommentiert weiter: “Die Skalierung unseres Angebots auf fast 700 Städte in Deutschland, Österreich und Frankreich sowie auf den Rest Europas und darüber hinaus erfordert ein ganz neues Maß an Komplexität und Professionalität. Emmi ist ein enormer Gewinn für uns und wird bei der Skalierung von Wunderflats zu einem global agierenden Unternehmen eine entscheidende Rolle spielen.“

Für Wunderflats sind das Einhalten und Leben sozialer Werte ein elementarer Bestandteil der Unternehmenskultur. Gerade im Hinblick auf die Skalierung des Unternehmens überzeugte Emmi mit ihren überdurchschnittlichen Soft-Skills im Bereich Teambuilding. Ihr Fokus liegt auf dem Auf- und Ausbau eines starken, motivierten Teams mit einer klaren Vision, Strategie und viel Einfühlungsvermögen für die einzelnen Mitarbeitenden.

Emmi Meurling zu ihrer neuen Funktion als CPO bei Wunderflats: „Durch die Produktoptimierung an der Expansion des Scale-ups teilzuhaben, ist eine großartige Chance für mich und für Wunderflats. Wir wollen ein globales Produkt schaffen, das es allen Menschen ermöglicht, überall zu leben und zu arbeiten. Dabei wird es wichtig sein, die landestypischen Unterschiede der einzelnen Wohnungsmärkte zu respektieren. Ich freue mich, in dieser spannenden Phase das Unternehmen mit meiner Expertise unterstützen zu dürfen.”

Bild Emmi Meurling

Quelle PIABO PR