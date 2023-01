Software für Ladenetzbetreiber: BMW i Ventures beteiligt sich als Lead Investor an IT-Unternehmen AMPECO

BMW i Ventures, Venture-Capital-Geber für die innovativsten und leistungsstärksten Start-ups im Automotive-Sektor, beteiligt sich als Lead Investor am Software-Unternehmen AMPECO, das Plattform-Lösungen für Ladenetzbetreiber anbietet. Neben der Series-A-Finanzierungsrunde im Gesamtumfang von 13 Millionen US-Dollar stehen dem Start-up weitere 3 Millionen US-Dollar von Risikokapitalgebern aus einer früheren Seed-Finanzierung zur Verfügung. Die Mittel dienen dazu, die Personalkapazitäten im Entwicklungs- und Vertriebsbereich zu vergrößern und die Expansion in Nordamerika sowie in Deutschland, Großbritannien und Frankreich zu beschleunigen.

Hardwareunabhängige White-Label-Lösung für maßgeschneiderte Ladesysteme

Die E-Mobilität boomt. AMPECO bietet Ladenetzbetreibern eine hardwareunabhängige White-Label-Lösung an, die das einfache Management von Ladeinfrastruktur erlaubt. Die Software deckt alle Anwendungsfälle für das Laden von E-Fahrzeugen ab – öffentliches Laden genauso wie das Laden für Flotten oder zu Hause. Die cloud-basierte, offene Plattform zielt auf die Bedürfnisse von großen Ladenetzbetreibern wie Energie-, Gas- oder Ölunternehmen ab, die eine maßgeschneiderte Lösung benötigen. Die von AMPECO entwickelte Software lässt sich flexibel in bestehende Systeme integrieren, ermöglicht es, Ladestationen in großem Umfang zu verwalten, funktioniert herstellerunabhängig und bietet E-Autofahrern ein optimales Ladeerlebnis.

Durch die AMPECO-Lösung erhalten Ladenetzbetreiber umfassende Transparenz über ihre Geschäftsaktivitäten, einschließlich der vollständigen Kontrolle über Kundenbeziehungen, Partnerschaften und Zahlungsströme. Die Lösung von AMPECO lässt sich zudem nahtlos mit intelligenten Zählern, Gebäudemanagementsystemen und erneuerbaren Energiequellen verbinden, um die Effizienz zu maximieren.

AMPECOs Plattform ist das Rückgrat für Ladenetzbetreiber

Baris Guzel, Partner bei BMW i Ventures, sagt: „Durch das Wachstum der E-Mobilität wird der Zugang zu Ladeinfrastruktur immer wichtiger. Hier besteht ein enormes Potenzial: AMPECOs unabhängige und umfassende Software-Lösung ermöglicht es Kunden weltweit, ihre eigenen Ladenetzwerke für E-Fahrzeuge schnell aufzubauen und zu erweitern. Wir sind davon überzeugt, dass das Team das Potenzial hat, in diesem Bereich führend zu sein, und wir freuen uns sehr darüber, diese Entwicklung zu unterstützen.”

Orlin Radev, CEO von AMPECO, sagt: „Die White-Label-Lösung von AMPECO bietet Ladenetzbetreibern die Chance, mit wenig Aufwand ein profitables Geschäft aufzubauen. Sie können die Software flexibel einsetzen und behalten dank dieser einen umfassenden Überblick über ihr Geschäft. Die Möglichkeit, die Ladenetze zu monetarisieren, wird wiederum dabei helfen, dass insgesamt mehr Ladeinfrastruktur aufgebaut wird. Das fördert die klimafreundliche Verkehrswende, und E-Autofahrer profitieren von einem größeren Ladenetzwerk. Wir freuen uns sehr, BMW i Ventures in dieser Runde als Lead Investor an Bord zu haben.”

In den vergangenen vier Jahren hat sich AMPECO als wichtiger Akteur auf dem Markt etabliert. Das Unternehmen ist in mehr als 45 Märkten weltweit vertreten mit Fokus auf Europa und Nordamerika, und seine Kunden betreiben mehr als 62.000 Ladepunkte. Der Umsatz hat sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht, während sich das Team im gleichen Zeitraum verdoppelt hat.

Quelle PIABO PR GmbH