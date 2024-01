Aegon AM stellt den Fonds für hochverzinsliche, kurzlaufende Anleihen auf den Klimaübergang um

Aegon Asset Management hat seinen 61 Mio. USD schweren Aegon Short Dated High Yield Global Bond Fund auf den Übergang zu einer klimaneutralen Weltwirtschaft neu ausgerichtet. Der Fonds wurde daher ab dem 18. Dezember 2023 in Global Short Dated High Yield Climate Transition Fund umbenannt, um die Anlagekriterien für den Klimawandel besser zu repräsentieren.

Der Fonds wird gemäß der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzinstrumente als Artikel 8-Fonds eingestuft. Die Änderung knüpft an den Erfolg des Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund an, der im Januar 2020 aufgelegt wurde und jetzt ein Volumen von 985 Mio. USD hat.[1]

Der Aegon Global Short Dated High Yield Climate Transition Fund wird weiterhin von Thomas Hanson und Mark Benbow, den Co-Managern des erfolgreichen 1 Mrd. USD Global High Yield-Franchise von Aegon AM[2], verwaltet. Dabei wird dieselbe Anlagephilosophie und derselbe Anlageprozess mit Schwerpunkt auf einer fundamentalen Bottom-up-Kreditanalyse angewandt. Die Manager werden vom hauseigenen Investment- und Kreditresearch-Teams unterstützt.

Die Änderungen des Fonds sollen eine innovative Lösung bieten, die den finanziellen, ESG- und klimabezogenen Zielen der Anleger gerecht wird. Neben der Erzielung wettbewerbsfähiger finanzieller Renditen wird der Fonds eigene ESG- und Klimastudien einbeziehen, um das ESG-Profil des Fonds zu verbessern und verstärkt in Unternehmen mit glaubwürdigen Klimaschutzplänen zu investieren.

Im Rahmen des Klimaschwerpunkts des Fonds wird sich das Team auf die interne Forschung zum Klimawandel stützen, um die Bereitschaft der Unternehmen zum Klimawandel zu bewerten. Dieser zukunftsorientierte Forschungsrahmen bewertet die Netto-Null-Ambitionen, die Leistung und das Management von Klimarisiken der Unternehmen. Die Emittenten werden anschließend in Kategorien eingeteilt, je nachdem, wie weit sie

Fortschritte auf dem Weg zu einer Netto-Null-Wirtschaft erzielt haben. Der Fonds verfolgt eine Strategie zur Umstellung auf eine klimaneutrale Wirtschaft, bei der zunehmend in Unternehmen investiert wird, die aktiv und glaubwürdig Schritte in Richtung einer Netto-Null-Wirtschaft unternehmen. Darüber hinaus wird der Fonds ein Ziel zur Verringerung der Kohlenstoffintensität einhalten und ein gezieltes Programm zur Förderung des Klimawandels einsetzen, um die Unternehmen zur Verbesserung ihrer Zielsetzung und zur Reduzierung ihrer Emissionen zu bewegen.

Der Fonds strebt eine jährliche Bar-Rendite (SOFR) von 3 % über einen Zeitraum von drei Jahren an (ohne Gebühren). Er wird weiterhin in globale hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit einer gesetzlichen Laufzeit von weniger als fünfunhalb Jahren investieren. Zusätzlich zu den Klimakriterien wird das Team ein erweitertes Ausschlussverfahren anwenden und interne Recherchen nutzen, um in Unternehmen mit besseren ESG-Eigenschaften zu investieren und hohe ESG-Risiken zu vermeiden.

Thomas Hanson erklärt: „Der verbesserte Fonds für kurzlaufende globale High-Yield-Anleihen zielt darauf ab, die Renditen für Anleger, die attraktive risikobereinigte Renditen und einen starken Kapitalerhalt anstreben, weiterhin zu maximieren, und gleichzeitig auf Emittenten setzt, die klare und glaubwürdige Dekarbonisierungspläne und Netto-Null-Ziele haben. Unser Team verfügt über große Erfahrung in der Verwaltung von High-Yield-Strategien. Diese Expertise wird mit dem Wissen unseres spezialisierten Teams für Responsible Investments und unserem eigenen Rahmenwerk für den Klimawandel kombiniert, um Emittenten nach ihrem Grad der Anpassung und ihrem Fortschritt in Richtung einer Netto-Null-Wirtschaft zu analysieren und zu bewerten.“

Der neu ausgerichtete Global Short Dated High Yield Climate Transition Fund wird die Palette der Klimalösungen von Aegon AM erweitern und Anlegern, die nach Lösungen für eine Netto-Null-Wirtschaft suchen, eine differenzierte Investmentlösung bieten. Der Fonds ist sowohl für institutionelle als auch für Wholesale-Anleger verfügbar.

Foto von Thomas Hanson

