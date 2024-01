Timeless Investments sammelt insgesamt 11,5 Millionen Euro ein

Timeless Investments, die führende europäische Plattform für Investitionen in seltene Sammlerstücke, hat in einer Finanzierungsrunde 11,5 Millionen Euro frisches Kapital für ihr weiteres Unternehmenswachstum eingesammelt. In diesem Zusammenhang hat Timeless Investments einen umfangreichen Media-for-Equity Deal mit dem SevenAccelerator von ProSiebenSat.1 abgeschlossen. Dieses strategische Investment ermöglicht Timeless Investments, seine Marktpräsenz weiter auszubauen und seine führende Position in der Branche zu festigen.

„Wir freuen uns, das aufstrebende Start-up Timeless Investments auf seinem Wachstumskurs mit unseren Media-Leistungen zu unterstützen. Gerade in neu entstehenden Märkten wie dem Bereich der Collectible-Investments ist es entscheidend, dass Unternehmen, die Innovationen vorantreiben, das Vertrauen der Kunden in ihre Produkte gewinnen. Mit unserer Expertise für Markenaufbau sind wir der ideale Partner für Timeless. Die Strategie des Teams um Malte Häusler hat uns überzeugt, hier zu investieren“, sagt Max Jochim, Geschäftsführer SevenVentures GmbH.

Gleichzeitig nimmt Timeless Investments Veränderungen in seiner Führungsebene vor, um seine Unternehmensentwicklung in der bestmöglichen personellen Aufstellung voranzutreiben. Malte Häusler, der bisherige CFO wie auch Co-Gründer, fungiert bereits seit Anfang November als CEO bei Timeless Investments. Jan Karnath, der Co-Gründer und bisherige CEO, wechselt in das Advisory Board. Er konzentriert sich zukünftig bei der familieneigenen Firma Reifenhäuser, einem Maschinenbauunternehmen, auf seine Tätigkeit als Chief Digital Officer.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und bin stolz auf das, was wir bei Timeless Investments bereits erreicht haben, sowie die zukünftigen Erfolge, die vor uns liegen. Als Mitglied des Advisory Board werde ich die Vision von Timeless Investments auch weiterhin nach besten Kräften fördern und habe volles Vertrauen in unser aktuelles Führungsteam“, sagt Jan Karnath zu seiner neuen Aufgabe. „Als bisheriger CFO verfügt Malte Häusler nicht nur über ein tiefgreifendes Verständnis für alle Geschäftsbereiche, sondern auch über eine klare Vorstellung für die weitere Ausrichtung und Expansionspläne von Timeless Investments.“

Durch die Ernennung von Malte Häusler zum CEO gewährleistet Timeless Investments eine konsequente Fortsetzung der Unternehmensleitung. Gemeinsam mit seinen Mitgründern Andreas Joebges und Jan Karnath hat er das Unternehmen seit 2018 in der Geschäftsführung zum Marktführer in der DACH-Region im Bereich „Collectible-Investments“ aufgebaut. „Wir haben ambitionierte Ziele und wollen Timeless in ganz Europa als führenden Marktplatz und unangefochtenen Marktführer im Segment der Sachwert-Investments positionieren“, so Malte Häusler.

Zudem begrüßt Timeless Investments Timo Hilpert als neuen Senior Vice President Commercial, der im Zuge dieser strategischen Erweiterung der Führungsebene die Bereiche Marketing, Business Development, Customer Experience und Produktangebote leitet. „Die Dynamik, mit der Timeless den Markt für Collectible-Investitionen vorantreibt und prägt, ist beeindruckend und das Wachstumspotenzial dieser Anlageklasse enorm. Ich freue mich darauf, diese spannende Entwicklung gemeinsam mit dem Team mitzugestalten und zur weiteren Expansion von Timeless beizutragen“, so Timo Hilpert über seine neue Rolle. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Finanzsektor sowie leitenden Positionen beim Berliner Fintech LIQID und dem Frankfurter Vermögensverwalter Grüner Fisher Investments bringt er außerdem wertvolle Kenntnisse im Bereich der alternativen Investments mit, die für die zukünftige strategische Ausrichtung und das Wachstum von Timeless eine zentrale Bedeutung haben werden.

Bildunterschrift: Andreas Joebges, Malte Häusler und Jan Karnath haben Timeless gegründet.

Quelle Siccma Media GmbH