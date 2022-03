Akeneo erhält 135 Mio. Dollar aus Serie-D-Finanzierung

Akeneo, weltweit führend im Bereich Product Experience Management (PXM) und Product Information Management (PIM), steht vor dem erfolgreichen Abschluss seiner Serie-D-Finanzierungsrunde. Dabei will das Unternehmen eine Beteiligungssumme in Höhe von 135 Millionen US-Dollar akquirieren. Angeführt wird das Investment von Summit Partners, die bereits die Serie-C-Finanzierung des Unternehmens im Jahr 2019 leiteten. Gesamtinvestitionssumme auf 196 Mio. Dollar erhöht

Bestehende Investoren wie Alven und Partech beteiligen sich auch in dieser Finanzierungsrunde erneut am Unternehmen, so dass sich die Gesamtinvestitionssumme damit auf 196 Millionen US-Dollar erhöht. Das frische Kapital investiert Akeneo in die Neubesetzung von Schlüsselpositionen sowie den Ausbau strategischer Partnerschaften. Dadurch will das Unternehmen weitere Wachstumsimpulse setzen und die Produktentwicklung beschleunigen. Eindeutige Quelle der Wahrheit

Ziel des Unternehmen ist es, das Produktinformationsmanagement grundlegend zu verändern. Viele Marken, Hersteller und Händler haben zwar erkannt, dass PIM gerade im Omnichannel-Marketing eine wichtige Grundlage für die Schaffung ansprechender Produkterlebnisse ist. Trotzdem fehlt vielen Unternehmen aber immer noch eine eindeutige Informationsquelle der Wahrheit, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Diese Anforderungen erfüllt Akeneo.

PXM ist Schlüssel zum Erfolg

Die PXM-Lösung von Akeneo unterstützt Unternehmen dabei, ihre Prozesse neu zu gestalten. Dabei stellt das Akeneo-PIM einen Eckpfeiler dar. Es versetzt Unternehmen in die Lage, kommerziell erfolgreich zu sein, neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen und den Umsatz über alle Abläufe und Absatzkanäle hinweg zu steigern, indem es Neukunden in Wiederholungskäufer und treue Kunden in Markenbotschafter verwandelt.

„Wachsende Akzeptanz in unsere Plattform„

„Die Customer Journey verändert sich fortwährend. Wir glauben, dass der schnellste und effektivste Weg, diese Dynamik zu bewältigen, darin besteht, in die Schaffung von Produkterlebnissen zu investieren – unabhängig davon, wo der Kunde gerade durchs Internet surft oder kauft„, sagt Fred de Gombert, CEO und Mitgründer von Akeneo. „Marken und Einzelhändler investieren in den Aufbau und die Verwaltung ihrer Produktinformationen genauso viel wie in die Verwaltung von Kundendaten. Wir sehen, dass sich dieser Trend in der wachsenden Akzeptanz unserer Plattform niederschlägt. Aus diesem Grund sind wir unseren Investoren und Partnern zu großem Dank verpflichtet. Diese Dynamik wäre ohne ihre kontinuierliche Unterstützung und ihr Vertrauen in uns nicht möglich.„

Komplexe Informationen strukturieren

Führende globale Marken wie Fossil oder John Deere nutzen Akeneo, um ihre Umsätze zu steigern, die Time-to-Market-Phase zu verkürzen und die Produktivität durch die leistungsstarke Lösung zu erhöhen. Dies gelingt durch eine durchgängige Produktverfügbarkeit, die ein Bestandsmanagement in Echtzeit, dynamische Preisgestaltung, flexibles Auftragsmanagement, Einblicke in Wettbewerbsprodukte, und relevante Verkaufsinformationen mit nutzergenerierten Inhalten kombiniert. Die PXM Studio-Plattform von Akeneo wurde genau dafür entwickelt, um diese vielfältigen Informationen zu zentralisieren, zu strukturieren und dadurch die Qualität und Konsistenz von Produktdaten schnell zu messen und anzureichern. Auf dieser Basis liefert das PXM über alle Vertriebskanäle und Touchpoints hinweg überzeugende, konsistente und personalisierte Produkterlebnisse.

Die jüngste Finanzierungsrunde versetzt Akeneo in die Lage, seine PXM Studio-Plattform weiterzuentwickeln. Ziel ist es, neue Angebote auf den Markt zu bringen, die das dynamische Bild von Produktinformationen über leistungsstarke Analysen in aufschlussreichen Erkenntnissen konsolidiert.

Beeindruckendes Wachstum

Das Unternehmen ist seit seiner Serie-C-Finanzierungsrunde im September 2019 stark gewachsen und betreut heute mehr als 600 Kunden in 40 Ländern. Die Open-Source-Plattform von Akeneo wurde mehr als 80.000 Mal heruntergeladen. Die Downloads der letzten sieben Jahren entsprechen einer Wachstumsrate von über 170 %. Darüber hinaus wuchs das Partner-Ökosystem von Akeneo im Jahr 2021 um 30 %. Die Zahl der Mitarbeiter ist im gleichen Zeitraum um 40 % auf mehr als 300 Mitarbeiter in neun Ländern gestiegen.

„Weitblick bewiesen„

„Marken und Einzelhändler wissen heute längst, wie wichtig es ist, personalisierte Erlebnisse zu liefern, die bei jedem Schritt der Customer Buying Journey mit relevanten Produktinhalten angereichert sind„, sagt Steffan Peyer, Managing Director bei Summit Partners. „Das Akeneo-Team stellte bei der PIM-Expansion sowie bei der Etablierung eines qualitativ hochwertigen PXM-Standards einmal mehr seinen Weitblick unter Beweis. Denn unserer Auffassung verfolgt das Unternehmen einen Ansatz, der sowohl für B2B- als auch für B2C-Unternehmen notwendig ist und bleiben wird. Ausschlaggebend für unser wiederholtes Engagement ist die beeindruckende Wachstumsperformance, die das Unternehmens hingelegt, sowie die Fähigkeit, binnen kurzer Zeit global zu skalieren. Das lässt uns sehr optimistisch in die Zukunft blicken, so dass wir Akeneo gerne dabei unterstützen, seine Führungsposition im Markt weiter auszubauen.„

Bekanntgabe Serie-D-Investment auf Unlock 2022

Die Serie-D-Finanzierung gibt Akeneo auf der Unlock 2022 bekannt. Die internationale Konferenz für die PIM- und PXM-Community findet vom 15. bis 16. März in Paris statt. In diesem Jahr kehrt die Unlock, die im vergangenen Jahr lediglich virtuell durchgeführt wurde, als Präsenzveranstaltung zurück. Auf die Besucherinnen und Besucher warten spannende Keynote-Präsentationen hochkarätiger Akeneo-Partner und -Kunden wie etwa die LVMH Group, BooHoo, Accor, Rémy Cointreau oder Royal Canin.

Weitere Informationen finden Sie hier

Quelle ELEMENT C GmbH