Dr. Georg Kofler wird Chairman des neu-gegründeten KoRo Advisory Boards

Europas führender Venture Capital Investor HV Capital investiert zusammen mit dem auf Foodtech spezialisierten Investor Five Seasons, sowie dem Investor Partech, dessen Hauptsitz in Paris liegt, in die KoRo Handels GmbH. KoRo liefert hochwertige haltbare Lebensmittel über eigene Onlineshops und den Handel an eine breite Zielgruppe. Zu den erfolgreichsten Produkten gehören Superfoods und Snacks.

Mit der substantiellen Millionen-Finanzierungsrunde, dem Skalierungs- sowie Foodtech Know-how und breitem Netzwerk der Alt- und Neuinvestoren gewinnt KoRo damit bedeutende Unterstützung für das geplante, exponentielle Wachstum und die weitere Internationalisierung.

In der aktuellen VC-Runde, die ausschließlich durch die Neugesellschafter finanziert wird, bündeln die aktuellen KoRo-Gesellschafter, sowie die Neuinvestoren HV Capital, Five Seasons und Partech ihre Kräfte in einer strategischen Partnerschaft. Gemeinsam wollen sie KoRo in die nächste, mit Venture Capital-finanzierte Wachstumsphase heben. Zusätzlich beteiligen sich zahlreiche, namhafte Tech-Unternehmer (unter anderem aus dem Umfeld von Delivery Hero, HelloFresh, Flaschenpost und OMR), sowie erfolgreiche Leistungssportler an der schnell wachsenden Marke.

„Das gemeinsame Ziel: KoRo soll Europas führende Marke für hochwertige naturbelassene Lebensmittel mit transparenten Lieferketten werden.“

Foodtech – KoRos Marktpotenzial ist immens

Der Bereich “Foodtech” ist ein attraktiver Wachstumsmarkt (1), der in 2021 ein Rekordjahr verbuchte. Der Wert der Foodtech Firmen weltweit wuchs innerhalb eines Jahres um 57 Prozent auf etwa 1,2 Billionen US Dollar (Ende 2021). Dabei wird erwartet, dass das Marktpotenzial im Bereich der Online Lebensmittel ein Volumen von 550 Milliarden US Dollar weltweit erreicht. Dies entspricht einem CAGR von 15,7 Prozent weltweit und 20 Prozent allein in Europa.

Global wurden im Jahr 2021 42 Milliarden US Dollar in Foodtech investiert, davon etwa zehn Milliarden US Dollar allein in Europa (in 2020: drei Milliarden US Dollar).

KoRo setzt Rahmen für Zukunftsvision

Für KoRo bietet die Venture Capital-Finanzierung das Potenzial für Wachstum und operativen Support durch erfahrene Startup- sowie hochspezialisierte Foodtech- Investoren. Die neue Gesellschafterstruktur wurde von den KoRo-Gründern ausdrücklich gewünscht um die gemeinsame Zukunftsvision für KoRo auf ein starkes, breites Fundament zu stellen. „Ohne die Social Chain AG wären wir niemals an diesem Punkt, mit dem wir den nächsten Wachstumsschritt erreichen. Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Constantinos Calios, Mitgründer von KoRo.

Dr. Georg Kofler, Aufsichtsratsvorsitzender der Social Chain AG (WKN: A1YC99), bleibt weiterhin bei KoRo involviert und wird Chairman des neuen Advisory Boards von KoRo. „Als ich vor mehr als fünf Jahren als Mentor und Frühphaseninvestor anfing, die beiden Gründer Constantinos Calios und Piran Asci bei KoRo zu unterstützen und investierte, lag der Umsatz von KoRo in der Größenordnung von rund anderthalb Millionen Euro. Im Jahr 2022 plant KoRo einen Umsatz von über 100 Millionen Euro zu erwirtschaften. Was für eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte!“, freut sich Dr. Georg Kofler. „Ich bin begeistert, mit wie viel Fantasie, Energie und strategischem Weitblick diese jungen Gründer ihre Marke und ihr Unternehmen aufgebaut haben und bin geehrt, KoRo weiterhin zur Seite zu stehen!“

