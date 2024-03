Das All-Suite Erlebnis im Ötztal

Jeder schätzt etwas anderes am All-Suite-Konzept. Jeder erlebt in den großzügigen, hochwertigen Apartments in den Tiroler Bergen Abenteuer und Lebenslust. All-Suite – das ist ein Rückzugsort und Treffpunkt zugleich. Sich frei fühlen, das macht All-Suite im Ötztal möglich. Selbst entscheiden, welche Services man nützen möchte. Hier gibt es keine festgesetzten Essenszeiten und keine Kleiderordnung. Einfach nur die Berge genießen und unvergessliche Zeit mit Familie und Freunden verbringen. All-Suite – das ist Urlaub, „wie ich will“.

„Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“

Länger im Bett bleiben oder mit der Morgensonne aufstehen und aufbrechen zum Wandern und Biken. Ausgehen oder selber kochen. Pool oder Berge. Das All-Suite Resort Ötztal steckt voller Möglichkeiten und dennoch entscheidet jeder Gast spontan, wonach ihm der Urlaubssinn steht. Vier-Sterne-Luxus ist mit allen Sinnen spürbar, wenn man sich dem Relaxen im Badehaus hingibt. Mit Blick auf die schroffen Gipfel und sanften Berghänge wird der Kopf frei und die Eindrücke des Tages prägen sich als schöne Erinnerungen ein. Gäste des All-Suite Resort Ötztal lassen in Panoramasaunen, Dampfbad und Ruheräumen oder im beheizten Außenpool los, sie atmen tief durch und schöpfen Kraft. Ein beruhigendes Gefühl der Gelassenheit stellt sich ein. Badenixen sind im Naturbadeteich in ihrem Element.

Das große Packen vor dem Urlaub fällt aus: Flauschige Bettwäsche und Handtücher liegen bereit. Die Küche ist bestens ausgestattet mit modernen Geräten und allem, was man für das gemeinsame Kochen und genüssliche Essen braucht. Von der Laundrette mit Waschmaschine und Trockner zur kostenfreien Nutzung bis hin zum praktischen Bikeraum, zum Parkplatz und zur gepackten Wellnesstasche fehlt es im All-Suite Resort Urlaub an nichts. Wer möchte, gönnt sich das Tüpfelchen auf dem „i“: Einen Elektro-Grill ausleihen und mit seinen Liebsten ein sommerliches BBQ veranstalten.

Sobald der Sommer im Ötztal einzieht, öffnen Gäste des All-Suite Resort die Balkontüren. Vom Frühstück bis zum Candlelight-Dinner speisen sie am allerliebsten open-air mit Blick auf die unvergleichliche Bergwelt dieser Region. In der Bäckerei, im Supermarkt und in der Konditorei gibt es die besten Zutaten für den privaten Küchenzauber. Edles Dinner, traditionelle Tiroler Küche oder Hüttenflair? Das bieten die Almhütten, Restaurants und Gasthöfe in und um Ötz.

Abenteuer in allen Höhenlagen

Aktive genießen das Ötztal ebenso wie Erholungsuchende. Vom ewigen Eis des Gletschers bis zum üppigen Grün am Flussufer lockt eine beeindruckende Natur nach draußen. 1.600 Kilometer Wanderwege, 250 Dreitausender und eine Sommerbergbahn nur wenige Minuten vom All-Suite Resort entfernt – das sind die Zutaten für endlose Sommertage in den Bergen. Ob groß oder klein, sportlich oder gemütlich – das spielt im Ötztal keine Rolle, so vielfältig sind die Möglichkeiten für Wanderer und Biker. Wer sich mit seinem Bike auf den Touren in der Natur noch nicht so sicher fühlt, der hat in Ötz die tolle Gelegenheit, sich im E-Bike-Park in aller Ruhe mit dem Bike vertraut zu machen. Den kleinen Urlaubern wird ein besonderes Programm geboten. Familien wandern und biken oder sie erleben im Zauberwald und am Sagenweg in einer beeindruckenden Landschaft spannende Geschichten. Dazu bringen der WIDI Kids Park, das Widiversum, der Funpark in Huben oder die Greifvogelschau beim Ötzi Dorf kunterbunte Familienaction. Darf es etwas wilder sein? Dann ab zum Canyoning und Rafting auf der Ötztaler Ache.

Das All-Suite Resort ist ein „home away from home“. Bis zu zehn Personen finden in den Apartments Platz, um Gemeinsam-Zeit zu verbringen. Die schönen Räume spiegeln die Beständigkeit der Ötztaler Berge wider. Hochwertige Materialien, durchdachte Farbkonzepte und ein gemütliches Wohngefühl geben Raum für Leben und Freude.

All Suite Resort Ötztal

Örlachweg 4 6433 Ötz Österreich

www.apartments-oetztal.com

