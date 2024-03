Feel the mountain experience

Näher kann man den Bergen wohl kaum sein. Das Hotel Ravelli Sporting steht an der Pole-Position in das Natur-Abenteuer im Val di Sole. Alles was man braucht: Wanderschuhe oder das Bike, und schon kann es losgehen mit unvergesslichen Sommertagen. Bereits die jüngsten Outdoor-Freaks sind hier herzlich willkommen.

Hinaus in die Natur, die Waldluft atmen und die Berge auf sich wirken lassen: Das Val di Sole im nordwestlichen Trentino gilt als Traumziel zum Wandern und Biken. In allen Höhenlagen, in allen Schwierigkeitsgraden, vom Tal bis auf die Dolomitengipfel entdecken Naturbegeisterte hier die Ruhe und ursprüngliche Schönheit der Berge. Besonders nahe am Bergsommer wohnen Gäste des Hotel Ravelli Sporting. Hike in-Hike out, Bike in-Bike out, das könnte man nicht wörtlicher nehmen als in dem Vier-Sterne-Hotel mitten im Wander- und Bikegebiet von Val di Sole. Die Outdoor-Erlebnisse und viele Familienabenteuer beginnen an der Hoteltür. Klettern im Hochseilgarten, Raften oder eine Fahrt im Bikepark bringen noch mehr Abwechslung in die Bergsommer-Tage. Das Ravelli Sporting toppt einen unvergesslichen Urlaub ganz nah an der Natur mit saisonaler, hausgemachter Kulinarik, mit einem schönen Indoor-Pool, mit wohltuenden Saunas und professioneller Kinderbetreuung für Kinder von drei bis zehn Jahre.

Sich rundum verwöhnen lassen:

Im Le Rêve Spa (ab 14 Jahre) finden Gäste des Ravelli Sporting Zeit und Raum, in Balance zu kommen und Kraft zu tanken. Nach dem Wandern und Radeln auf einer Relaxliege die Füße hochlegen oder bei einer Tasse Tee nach dem Saunagang ruhen, das tut gut. Erholsame Massagen und pflegende Treatments runden das Wellnesserlebnis ab. Die Kids lieben den Kinderbereich mit Rutsche und Wasserfall im Hallenbad. Da kann man auch getrost mal einen Relax-Tag im Bergurlaub einlegen.

Das Ravelli Sporting ist ein mountain getaway.

In den gemütlichen, liebevoll eingerichteten Zimmern ist es ein Leichtes, zu entspannen und Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen. Wenn es noch mehr Platz sein soll, dann sind die wunderschönen Suiten genau richtig. Gäste des Ravelli Sporting haben die Wahl, ob sie ihr Zimmer oder ihre Suite lieber mit Frühstück oder mit Halbpension genießen. Ganz, wie es in den Urlaub passt. Abends an der Cocktailbar – da entstehen bei herrlichen Drinks die besten Pläne für den nächsten Tag.

