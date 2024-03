Mama, Du bist einzigartig – Alles Liebe zum Muttertag von mother nature

Bald ist Muttertag und obwohl wir Mama, Großmama, Schwiegermama oder Stiefmama ohnehin das ganze Jahr über lieben und wertschätzen, nehmen wir den Muttertag zum Anlass, dieses Jahr all die wundervollen Mütter auf der ganzen Welt zu ehren. Mütter sind die erste Lehrerin, die uns Verantwortung, Liebe, Respekt und Mitgefühl zeigen. Sie sind für uns da, wenn wir einen Rat brauchen, haben immer ein offenes Ohr und für nahezu alles, was wir tun, Verständnis. Mütter ermutigen uns, die eigene Persönlichkeit zu entfalten und zu dem Menschen zu werden, der wir heute sind. Dank ihrer bedingungslosen, grenzenlosen Liebe und Unterstützung, werden wir und dadurch auch die gesamte Welt jeden Tag ein Stückchen besser.

Ein Hoch auf all die einzigartigen Mütter da draußen: ihr seid einfach großartig.

Von Mama werden bis Mama sein – mit mother nature

mother nature begleitet Frauen auf ihrer ganz persönlichen Reise zum Mutterschafts-Dasein und unterstützt sie dabei bestmöglich. Die Produkte werden alle in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Ärztinnen entwickelt, die auch selbst Mütter sind und somit die Bedürfnisse und Anliegen werdender Mütter besser verstehen. Vom Kinderwunsch bis hin zur Zeit nach der Stillperiode bietet mother nature dank sorgfältig ausgewählter Inhaltsstoffe auf natürliche Weise eine optimale Versorgung von Mutter und Kind.

Kinderwunsch I Phase 0 ist perfekt auf die Bedürfnisse während der Kinderwunschphase abgestimmt. Die enthaltenen Vitamine und Nährstoffe unterstützen dabei, schwanger zu werden und sich bestmöglich auf die Schwangerschaft vorzubereiten.

mother nature Frühschwangerschaft + Omega 3 I Phase 1 für die gesunde Entwicklung des heranwachsenden Fötus, denn erade im ersten Trimester der Schwangerschaft ist die Vitamin-und Nährstoffversorgung besonders wichtig.

mother nature Schwangerschaft + Omega 3 I Phase 2 für die vermehrte Versorgung des Babys mit Vitaminen und Spurenelementen während der Schwangerschaft.

mother nature Stillzeit + Omega 3 I Phase 3 für eine optimale Nährstoffversorgung der stillenden Mutter, da das Baby alle wichtigen Nährstoff direkt über die Muttermilch aufnimmt.

mother nature Refresh I Phase 4 Refresh stärkt den Körper der Mutter nach der Geburt mit allen notwendigen Nährstoffen, Vitaminen und Spurenelementen, die eine Regeneration optimal unterstützen.

Über mother nature

mother nature wurde 2022 in Mainz gegründet und gehört zur founderholics GmbH. Die Marke hat sich auf vegane Nahrungsergänzungsmittel für Kinderwunsch, Schwangerschaft, Stillzeit und Refresh spezialisiert, die für einen natürlichen Wunsch nach neuem Leben stehen. Mit der richtigen Herangehensweise an das Thema wird der Grundstein für eine harmonische, glückliche und erfüllte Zeit vor, während und nach der Schwangerschaft gelegt. mother nature liefert alle essentiellen Nährstoffe, die man in dem gesamtem Zeitraum über benötigt, verzichtet dabei komplett auf unnötige Inhaltsstoffe und ist nachhaltig und gut zur Umwelt.

mother nature ist online unter mother-nature.com erhältlich.

Die Produkte sind alle vegan, laktose-und glutenfrei und kommen komplett plastikfrei in einem praktischen Braunglas. Sie kosten ab 39,99 € (z.B. Kinderwunsch I Phase 0)

Bild: ©mothernature

Quelle Sonja Berger Public Relations