Am Ende des Tages kommt die Erholung – mit Nature Basics

In unserem durchgeplanten Alltag ist es wichtiger denn je, die Ereignisse des Tages einfach mal hinter sich zu lassen und eine erholsame Auszeit am Abend zu genießen. Ob Meditation, Atemübungen, sanftes Yoga oder ein Spaziergang an der frischen Luft – wir nehmen uns jetzt bewusst Zeit, fokussieren uns wieder auf uns selbst und schaffen neuen Raum für innere Harmonie und Ausgeglichenheit. Nature Basics kann uns dabei unterstützen und den Körper durch wohltuende Kräuter und Pflanzen wie Bio Ashwagandha, Bio Reishi, Bio Passionsblume oder Sango Koralle zurück in sein natürliches Gleichgewicht bringen. Damit wir zum Ausklang des Tages ganz einfach wieder in Einklang mit uns selbst kommen.

Nature Basics. Erholung für Körper und Geist.

Nature Basics. Für eine erholsame Auszeit am Abend

Bio Ashwagandha

Eine der bedeutendsten Pflanzen des Ayurveda ist Ashwagandha und findet in der traditionell indischen Medizin schon seit langem Anwendung. Sie gehört zu den Nachtschattengewächsen und wird auch als Schlafbeere bezeichnet. Ihre Wirkung auf den Körper ist vorwiegend ausgleichend und lässt uns besonders mit Stresssituationen besser umgehen.

Bio Reishi

Reishi, auch als „Pilz des ewigen Lebens“ übersetzt, wird seit über 2.000 Jahren in der Ayurveda-Tradition für seine wohltuenden Eigenschaften und als Adaptogen geschätzt. Er eignet sich weniger als Speisepilz und wird stattdessen als natürliches Heilmittel eingesetzt.

Bio Passionsblume

Die Passionsblume ist eine Pflanze, die auf dem amerikanischen Kontinent beheimatet ist. Die Ureinwohner Amerikas nutzten sie bereits vor tausenden von Jahren wegen ihrer wohltuenden Eigenschaften.

Sango Koralle

Die Sango Meeres Koralle liefert neben mehr als 70 Spurenelementen insbesondere die Mineralstoffe Calcium und Magnesium. Sie tragen zu einer normalen Muskelfunktion, einem normalen Energiestoffwechsel sowie zur normalen Funktion des Nervensystems und der Zellteilung bei.

So sollte man die Produkte einnehmen

Bio Ashwagandha: bis zu 3 x täglich eine Kapsel mit 200 ml Wasser zum Essen einnehmen

Sango Koralle: 3 x täglich eine Kapsel mit 200 ml Wasser zum Essen einnehmen

Bio Reishi: 3 x täglich eine Kapsel mit 200 ml Wasser zum Essen einnehmen

Bio Passionsblume: täglich 2 Kapseln mit 200 ml Wasser zum Essen einnehmen

Über Nature Basics

Nature Basics wurde 2020 in Mainz gegründet und gehört zur founderholics GmbH. Die Marke steht für nachhaltige, klimapositive und qualitativ hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, die den Körper von innen heraus stärken und für eine optimale Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung sorgen. Die Supplements werden alle mit ärztlichem Fachwissen und Experten aus der Naturheilkunde entwickelt. Es wird größte Sorgfalt auf die Reinheit der Inhaltsstoffe gelegt. Alle Produkte entstehen ausschließlich aus den Elementen natürlicher veganer Quellen und beinhalten keine unerwünschten Zusatzstoffe.

Die Produkte sind alle online unter naturebasics.de erhältlich. Sie kosten ab 24,90 € (z.B. Sango Koralle Kapseln)

