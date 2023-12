Luxus, Kulinarik und Wellness im schneesichersten Wintersportort der Alpen

Im 5-Sterne-Traditionshaus Hochfirst in Obergurgl trifft Schneesicherheit auf Luxus und hochalpines Ambiente. Allerhöchste Ansprüche an einen genussvollen Urlaub finden in dem seit 90 Jahren familiengeführten Alpen-Wellness Resort ihre Erfüllung. Als Member of HIDEAWAYS HOTELS – eine handverlesene Kollektion außergewöhnlicher Hotels – unterstreicht das Hochfirst seinen individuellen, besonderen Charakter. Skifahrer schätzen das Ski-In & Ski-Out vom Allerfeinsten.

In seinen Wohnwelten vereint das Alpen-Wellness Resort Hochfirst***** Geborgenheit mit topmodernem Design, gehobenem Lifestyle und jedem erdenklichen Komfort. Die Sky Suite (64 m²) und die Penthouse Suite (125 m²) sind der Inbegriff für luxuriöses Wohnen. Im Angesicht der Dreitausender, dem Himmel ganz nah, begeistern die Luxus Suiten im Rooftop des First-Class-Hotels mit enormen Glasflächen, die herrliche Blicke in die Berge freigeben. Für individuelle Wellnesseinheiten verfügen beide Suiten über eine private Sauna und ein Soundsystem von Bang & Olufsen. Ein moderner, eleganter Chalet-Stil in den Zimmern und Suiten erfüllt höchste Ansprüche an ein exklusives Urlaubszuhause.

Im „Alpen Spa“ des Hochfirst regenerieren Körper und Seele. 1.500 m2 pures Wohlgefühl mit wärmenden Saunawelten, wohltuenden Dampfbädern und erholsamen Ruhezonen schmiegen sich in die Winterlandschaft.

Der In- & Outdoorpool im Angesicht der weißen Berggipfel verspricht einen großartigen Ausblick. Exklusive japanische Beauty Treatments von Sensai und die fachliche Kompetenz eines hervorragend ausgebildeten Beauty- und Massage-Teams vereinen sich im Hochfirst zu einem Wohlgefühl auf höchstem Niveau.

Die Hingabe zu erlesenen Speisen und Getränken ist im Hochfirst den ganzen Tag spürbar. Jeden Abend wird im Restaurant Hochfirst ein 6-Gang-Gourmet Menu auf Haubenniveau serviert. Im Weinkeller des Hauses lagern erlesene Tropfen aus den besten Anbaugebieten der Welt. Die exklusive Vinothek „Santé“ bietet den stilvollen Rahmen für Weinverkostungen mit dem Sommelier oder für ein exklusives Private Dining mit Fondue oder Gourmet Menu.

Das Alpen-Wellness Resort Hochfirst***** ist eingebettet in eines der exklusivsten und schneesichersten Skigebiete der Alpen. Schneesicher, weil die sonnigen Pisten in Höhenlagen zwischen 1.800 und 3.080 Meter Höhe in der Gebirgslandschaft liegen. Exklusiv, weil moderne Bergbahnen die Wintersportler bequem und ohne Wartezeiten zu den Ausgangspunkten ihrer erlebnisreichen Abfahrten bringen. Selten genießen Skifahrer derart viel Platz für ihre Schwünge. Von Mitte November bis April können sich Wintersportler, Snowboarder und Freerider über allerbeste Bedingungen freuen.

Im Hochfirst kommen sich Mensch und Berg auf vielen Wegen näher. Wer die Stille der Natur sucht, findet in Obergurgl idyllische Winterwanderrouten und Langlaufstrecken. Die mächtigen Dreitausender der Ötztaler Alpen laden zu fantastischen Skitouren ein. Inmitten des herrlichen Bergpanoramas seine Spuren in den Pulverschnee zu zaubern ist ein wahres Hochgefühl.

Ski & Wellness Package im Dezember (02.12.23–20.12.23)

Leistungen: 7 Tage wohnen inkl. aller Hochfirst Wohlfühlleistungen, 1 Teilmassage, 6-Tages-Skipass – Preis p. P.: ab 2.319 Euro

Ski & Wellness Package im März und April

Leistungen: 7 Tage wohnen inkl. aller Hochfirst Wohlfühlleistungen, 1 Teilmassage, 6-Tages-Skipass – Preis p. P.: 09.03.24–23.03.24 ab 2.854 Euro, 02.04.–14.04.24 ab 2.844 Euro

Bild Alpen-Wellness Resort Hochfirst

Quelle © mk Salzburg