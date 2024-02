Alpen-Wellness Resort Hochfirst*****: Echtes Quality Skiing zum Winterausklang in Obergurgl-Hochgurgl

Das Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl im hinteren Ötztal gilt als eine der schneesichersten Skiregionen der Alpen. In einer Höhenlage zwischen 1.800 und 3.080 Meter genießen Skifahrer die schönsten Seiten des Sonnenskilaufs: Weite Pisten, ein unvergleichlich imposantes Panorama, modernste Bergbahnen und keine Wartezeiten. Nicht zuletzt glänzt die Top-Destination auch beim Einkehrschwung: Die gehobene Berggastronomie verbindet kulinarische mit landschaftlichen Wow-Momenten. Wer die Osterfeiertage in den Bergen verbringen möchte, der ist hier an der richtigen Adresse. Bis April warten in Obergurgl-Hochgurgl Pulverschnee, Firn und prickelnde Luxusmomente.

Das Alpen-Wellness Resort Hochfirst***** toppt die exklusiven Frühlingstage mit Ski-In & Ski-Out vom Allerfeinsten. Elegante Wohnwelten imponieren mit grandiosen Ausblicken auf die Dreitausender. Das großzügige „Alpen Spa“ bietet auf 1.500 m² eine exklusive Wellness- und Spa-Landschaft. Der In- & Outdoorpool lockt, nach draußen in die Frühlingssonne zu schwimmen und die glitzernden Berggipfel zu bestaunen. Die „Hochfirst Beauty“ verwöhnt ihre Gäste mit exklusiven, japanischen Treatments von Sensai. Kulinarische Genießer erleben in dem alpinen Luxus-Hideaway eine ausgezeichnete Genusskultur auf Haubenniveau.

Das Alpen-Wellness Resort Hochfirst gilt als eine der traditionsreichsten Adressen im Tiroler Ötztal, vor allem aber als eine der exklusivsten und besten. Zum Ruf des seit 90 Jahren familiengeführten 5-Sterne Resorts tragen zum einen die großartige Lage inmitten einer imposanten Bergkulisse bei, zum anderen sein exzellenter Service, die hervorragende Ausstattung und der charmante Luxusfaktor, der in jeder Ecke spürbar ist.

Ski- & Wellness Package März (09.–23.03.24)

Leistungen: 7 Tage wohnen inkl. aller Hochfirst Wohlfühlleistungen, 1 Teilmassage, 6-Tages-Skipass – Preis p. P.: ab 2.854 Euro

