Nvidia erstmals in der Top-Ten-Wunschliste

Mit SMA Solar (Platz 3) und Nordex (Platz 10) zwei deutsche Unternehmen besonders beliebt

Immer mehr junge Anlegende schließen die Fleischindustrie bei ihren Investments aus

Neuer Inyova Impact Index auf Grundlage von über 50.000 Datenpunkten veröffentlicht

Inyova, eine der führenden digitalen Impact Investing Plattformen in Europa, hat die Ergebnisse ihres neuen Impact Index bekannt gegeben. Der Jahresreport gibt einen aktuellen Überblick über die Investmenttrends und die wichtigsten Themen und Unternehmen, die Anlegende bei nachhaltiger Geldanlage im Fokus haben. Erstmals in der Top Ten-Wunschliste dabei ist Nvidia auf Platz 7. Das Unternehmen kletterte 27 Plätze nach oben. „Dies verwundert nicht“, erklärt Cristian von Angerer, CIO bei Inyova.

„Immer mehr unserer Kund:innen interessieren sich für KI und Digitalisierung und Nvidia ist eines der nachhaltigeren Unternehmen im Bereich KI und Technologie, was zu einer Erweiterung des Inyova-Portfolios geführt hat. Nvidia hat wirklich gut abgeschnitten – und alle anderen Tech-Unternehmen geschlagen.“ Von 360 Milliarden Dollar Börsenwert ging es für den amerikanischen Chiphersteller auf mehr als 1,2 Billionen Dollar hinauf. Dass „KI-Computing“ ein absolutes Trendthema ist, zeigen auch die Zahlen aus dem Impact Index. Besaßen 2022 noch 63 Prozent der Anlegenden Aktien aus dem Thema „AI & digitale Champions“, waren es 2023 knapp 6 Prozent mehr.

Insgesamt am beliebtesten sind die Themen „Erneuerbare Energien“ und „Energiesparende Technologien“, gefolgt von „Transport der Zukunft“ und „Kreislaufwirtschaft“. Gleich zwei deutsche Unternehmen sind bei den Impact-Investierenden unter den Top Ten-Wunschunternehmen. SMA Solar aus dem nordhessischen Niestetal ist in Deutschland der bekannteste und weltweit einer der umsatzstärksten Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen mit Netzeinspeisung und netzunabhängiger Einspeisung.

In Davos wurde vor wenigen Wochen das Ranking des renommierten „100 Most Sustainable Corporations in the World Index“ bekannt gegeben, in dem SMA den 10. Platz im Global 100 Index der weltweit nachhaltigsten Unternehmen belegt. Das zweite deutsche Unternehmen Nordex mit Sitz in Hamburg-Langenhorn ist ein börsennotiertes Unternehmen, das die Fertigung, Errichtung und Wartung von Windkraftanlagen betreibt. In manchen Märkten ist Nordex ebenfalls in der Planung bis hin zur schlüsselfertigen Errichtung von Windparks tätig. In Deutschland steigerte Nordex den Auftragseingang im vergangenen Jahr um gut 36 Prozent von 1,1 Gigawatt auf 1,5 Gigawatt. 262 Windturbinen wurden dabei nachgefragt.

Wo junge Anlegende kritisch sind

Insbesondere die Fleischindustrie wird von der Gen-Z-Generation vermehrt ausgeschlossen. In 2023 war es fast jede:r Zweite (42 Prozent), während es bei der älteren Generation, den Boomers über 60 Jahre, nur gut jede:r Vierte (26 Prozent) war. Ebenfalls kritisch sieht die junge Generation Tabak (61 Prozent Ausschluss aus dem Aktienportfolio), Tierversuche (46 Prozent) und Pestizide (47 Prozent).

An Aufmerksamkeit gewinnt das Thema „Kreislaufwirtschaft“. 76 Prozent der unter 28-Jährigen haben Kreislaufwirtschaft als Handabdruck für ihr Portfolio gewählt, bei den Boomers sind es nur 60 Prozent. Besonders gefragt ist dabei das norwegische Unternehmen Tomra, das auf der Wunschliste der Top-Ten-Unternehmen den zweiten Platz belegt. Als unangefochtener Marktführer im Bereich der Pfandrücknahmesysteme zeichnet sich Tomra durch ständige Innovation aus. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die Zusammenarbeit mit der Stadt Aarhus an einem revolutionären Rücknahme-Konzept.

Dieses Konzept geht über die traditionelle Rücknahme von Dosen, Glas- und Plastikflaschen hinaus und schließt jetzt auch To-Go-Becher und andere wiederverwendbare Verpackungen ein. Tomra und Aarhus haben gemeinsam eine flexible Infrastruktur entwickelt, die es ermöglicht, Verpackungen verschiedener Anbieter an automatisierten Sammelstellen zurückzugeben. Diese Initiative, die auch finanzielle Anreize durch ein Pfandsystem bietet, zeigt Tomras Engagement für die Förderung nachhaltiger Verpackungslösungen und die Unterstützung von Kreislaufwirtschaftsmodellen.

Top Ten-Themen 2023

1. Erneuerbare Energien (92 %)

2. Energiesparende Technologien (84 %)

3. Transport der Zukunft (74 %)

4. Kreislaufwirtschaft (77 %)

5. Nachhaltige Waldnutzung (67 %)

6. Sauberes Wasser (76 %)

7. KI & digitale Champions (70 %)

8. Pflanzliche Lebensmittel (65 %)

9. Schweizer Champions (62 %)

10. Bessere Bildung (61 %)

Top Ten-Unternehmen auf der Wunschliste 2023

1. First Solar

2. Tomra

3. SMA Solar

4. Vestas

5. NIBE

6. EDP Renováveis

7. Nvidia

8. Swiss RE

9. Beyond Meat

10. Nordex

Nvidia erstmals in der Top-Ten-Wunschliste

Foto von Cristian von Angerer (Quelle: Inyova)

