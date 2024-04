And the winner is: AKEYI holt sich den Titel des spannendsten digitalen Start-up 2024 in NRW

Pitches von acht Start-ups mit unterschiedlichsten Schwerpunkten aus acht Regionen in NRW

Präsentation einer großen Vielfalt an Themengebieten in Bonn

AKEYI aus Münster überzeugt mit Corporate Games

Am 11. April wurde beim NRW Hub-Battle das spannendste digitale Start-up NRWs gekürt: Die fachkundige Jury und das Publikum in den acht teilnehmenden Hubs stimmten mit großer Mehrheit für das Start-up AKEYI aus Münster.

Bereits zum 5. Mal fand der NRW Hub-Battle am 11. April 2024 statt – in diesem Jahr in den Räumlichkeiten der Digitaler Hub Region Bonn AG. Veranstalter dieses spannenden Events ist immer der Hub, aus dem der Vorjahressieger kommt – im Jahr 2023 hatte Handwerker des Vertrauens die begehrte Trophäe mit nach Bonn gebracht. In diesem Jahr konnte sich AKEYI aus Münster gegen die starke Konkurrenz behaupten. LichtWART aus Bielefeld und der Lokalmatador Technology for industries aus Bonn belegten die Plätze zwei und drei.

Die acht teilnehmenden Start-ups präsentierten auf der von DIGITALHUB.DE im CityHub, dem Standort am Hauptbahnhof Bonn, organisierten Veranstaltung eine enorme Vielfalt an Themen. Gezeigt wurden innovative Themen aus den Bereichen Gaming, Cyber security, Food und vieles mehr – hier noch einmal die Liste der Start-ups, die teilgenommen haben:

Akeyi – Digital Hub münsterLAND.digital e.V. Fellbox – ruhr:hub Habbys – Startplatz Köln LichtWART – Founders Foundation gGmbH Bielefeld Maklerwal – digitalHUB Aachen Smart plastify – Startpunkt57 – Die Initiative für Gründer e.V. Siegen Soulely – Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH Technology for industries – Digitaler Hub Region Bonn AG



AKEYI, der Sieger des diesjährigen Wettbewerbs, ist ein führender Anbieter von Corporate Games und unterstützt Unternehmen, die richtigen Menschen im Recruiting, Employer Branding und Marketing zu überzeugen. Hinter der Marke steckt die Lean Ocean Software GmbH. Das 25-köpfige Team entwickelt seit 2019 maßgeschneiderte Apps sowie Webplattformen und hat sich seit 2020 auf außergewöhnliche Recruiting-Lösungen spezialisiert.

Die Veranstaltung der Digitaler Hub Region Bonn AG am 11. April machte das Ziel dieses spannenden Pitch-Events eindrucksvoll deutlich: Förderung innovativer Ideen aus der Digitalbranche und Unterstützung von Gründerinnen und Gründern sowie Start-ups. Der NRW Hub-Battle 2024 hat erneut Start-ups und Expertinnen und Experten zusammengebracht und eine wunderbare Plattform für Vernetzung und Austausch geboten.

Partner des NRW-Hub-Battles 2024 waren die NRW.BANK, die mit ihren Finanzierungs- und Beratungsangeboten für Start-ups eine wichtige Rolle im Start-up-Umfeld spielt, die KPMG und TechBoost – das Start-up-Programm der Telekom.

Stephan Egbringhoff, Geschäftsführer der Lean Ocean Software GmbH: “Wir sind total begeistert, dass wir uns bei einem so starken Wettbewerb mit unseren Recruiting-Games durchsetzen konnten. Ein großes Dankeschön geht an alle anderen Startups. Es war eine Ehre, mit euch gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Wir wünschen euch allen weiterhin viel Erfolg und alles Gute!”

Christoph Büth, Leiter des Bereichs Eigenkapitalfinanzierungen der NRW.BANK: „Nordrhein-Westfalen braucht Ideen und Innovationen, mit denen wir unsere digitale und nachhaltige Zukunft gestalten. Wieviel kreatives Potenzial dafür in den Start-ups in unserem Land steckt, das hat einmal mehr die fünfte Auflage des NRW Hub-Battle bewiesen. Und dass es Spaß macht, diesen Wandel der Wirtschaft aktiv mitzugestalten, dafür steht in ganz besonderem Maße das Sieger-Start-up AKEYI aus Münster. Mit digitalen Spielideen sorgt das Team für frischen Wind in Recruiting-Prozessen.“

Fotos: NRW Hub-Battle

Quelle © DIGITALHUB.DE