Andreas Bähren wird CFO bei miete24

Zum 7.10.2022 steigt Andreas Bähren in die Geschäftsleitung bei miete24.com ein, dem Mietportal für Gebrauchsgegenstände.

Er wird die Bereiche Finanzierung, Risikomanagement und Reporting übernehmen. Firmengründer und CEO Heino Deubner widmet sich ab sofort vorrangig den Themen Vertrieb, Marketing und Technik, um das Mietgeschäft stärker skalieren zu können. Gemeinsam wollen sie miete24 auf die nächste Stufe heben und in Richtung Marktführer entwickeln.

„Für uns als Vermieter sind Finanzthemen wesentlich und ich freue mich sehr, mit Andreas einen erfahrenen Manager als Kollegen an meiner Seite dazu zu gewinnen“, so CEO Heino Deubner. „Ich freue mich ebenso auf die Zusammenarbeit mit Heino und dem gesamten Team, denn ich glaube an das Geschäftsmodell von miete24.com. Nachhaltige Lösungen für Gebrauchsgegenstände wie Smartphones, Laptops, Drucker oder Kaffeemaschinen werden im Sinne der Kreislaufwirtschaft eine immer wichtigere Rolle spielen. Gemeinsam werden wir in die nächste Wachstumsphase starten und das Mietportal dauerhaft am Markt etablieren“, erklärt Andreas Bähren.

Der neue CFO von miete24.com kann auf über 35 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen leitenden Positionen im Finanzbereich zurückblicken. Nach seinem BWL-Studium in Düsseldorf startete er seine Karriere bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, wo er zahlreiche Kreditinstitute, Leasinggesellschaften und Factoring-Gesellschaften beriet. Von 1996 bis 2010 verantwortete er im ehemaligen Karstadt-/Arcandor-Konzern u. a. den Auf- und Ausbau von Refinanzierungsmöglichkeiten im In- und Ausland, beispielsweise durch die Begebung von Schuldverschreibungen, Unternehmensanleihen, Leasinggeschäfte und die Errichtung von ABS-Strukturen. Darüber hinaus war er Mitinitiator bei der Gründung einer Bank und baute diese als Bankdirektor mit auf. Zu seinen Aufgaben als Leiter Finanzen zählten u. a. die Begebung von Pfandbriefen, Schuldverschreibungen sowie der Aufbau des Factoring-Geschäfts.

2013 machte sich Andreas Bähren als Unternehmensberater und Interim Manager selbständig. Seitdem hatte er neben seiner Beratungstätigkeit zahlreiche Mandate als CFO, CRO, kaufmännischer Leiter, Leiter Bilanzen / Group Reporting / Finanzen / Controlling bei Kreditinstituten, Finanzdienstleistern und Startups inne. Daneben lehrt er als Privatdozent für Change-Management, International Accounting und Controlling an internationalen privaten Hochschulen.

Martin Aye, Co-Founder von miete24 und Investor mit der Aye Invest GmbH, ist ebenfalls sehr erfreut über die Verstärkung im Management: „Unser Geschäftsmodell ist stark Finance-getrieben. Andreas’ umfassende Erfahrungen werden uns bei der Skalierung zugutekommen.“

Quelle Miete24 P4Y GmbH