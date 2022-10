Boorman wird die Gründer des Marketing-Analytics-Start-ups auf der Grundlage seiner langjährigen Erfahrung im Top-Management internationaler Unternehmen beraten

Nexoya begrüßt Dr. Chris Boorman als neues Mitglied in seinem Advisory Board. Das SaaS-Start-up profitiert insbesondere von Boormans Erfahrung bei internationalen B2B SaaS-Firmen wie Salesforce oder Huddle, aber auch als Marketing Executive bei Informatica, Automic, CA und NTT. Mit seiner Kompetenz unterstützt er die Gründer Manuel Dietrich und Marco Hochstrasser bei der strategischen internationalen Ausrichtung. Nexoya optimiert auf Basis von Künstlicher Intelligenz in Echtzeit digitale Multi-Channel-Marketingkampagnen und ermöglicht es so, bis zu 70 Prozent mehr Conversions zu erzielen.

Das Advisory Board versteht sich als Resonanzboden für die Diskussion aller Bereiche des jungen Unternehmens – vom Produkt über den Kundenerfolg bis hin zur strategischen Ausrichtung von Vertrieb und Marketing und bei der Expansion in neue Märkte. Bisher waren bereits sechs Expertinnen und Experten in dem Beratungsgremium aktiv: Nicolas Glauser, Gründer von flin.agency, Ann-Kristin Koch, ehemalige Kommunikationsleiterin von RUAG International und Beyond Gravity, Qris Riner, Mitgründer und Inhaber von Nemuk, John Roese, Global CTO von DellEMC und Markus Meierer, Assistant Professor in Marketing Analytics an der Universität Genf. Mit Chris Boorman verstärkt nun ein ausgewiesener Marketingstratege mit internationaler Erfahrung das Advisory Board des 2018 gegründeten Start-ups Nexoya.

„Die Erfahrung und Expertise von Chris Boorman sind sehr wertvoll für unsere Pläne, uns in weiteren europäischen Märkten wie Großbritannien und in den USA aufzustellen. Aber nicht nur für die Internationalisierung von Nexoya setzen wir auf seine Unterstützung. Chris Boorman wird uns auch bei der strategischen Ausrichtung unseres Marketings im B2B-Bereich beraten. Darüber hinaus bietet sein großes berufliches Netzwerk für uns ein wertvolles Potenzial”, fasst Marco Hochstrasser, Mitbegründer und CEO von Nexoya, die Erwartungen an die Zusammenarbeit zusammen.

Chris Boorman sagt: „Ich habe einschlägige Erfahrung im Aufbau, im Coaching und in der Führung von Hochleistungsteams, in der Abstimmung von Vertrieb, Marketing und Kundenerfolgsfunktionen und im Umgang mit kulturellen Unterschieden zwischen verschiedenen Regionen. Ich hoffe, dass all das für Marco Hochstrasser und sein Team nützlich sein kann, wenn sie weiter wachsen und in neue Märkte expandieren. Meine Arbeit im Advisory Board ermöglicht es mir, ein aufstrebendes Unternehmen wie Nexoya an dem Wissen und der Erfahrung teilhaben zu lassen, die ich in Vertrieb und Marketing gesammelt habe.”

Aktuell ist die Nexoya AG am Hauptsitz in Zürich für den Schweizer Markt und die Nexoya GmbH mit einem Team in Berlin für die Kunden in Deutschland vertreten. Im Zuge der Internationalisierung wird das Team im nächsten Schritt Großbritannien und die USA in den Blick nehmen.

Die Relevanz von Nexoya fasst Chris Boorman so zusammen: „Jedes Unternehmen hat das gleiche Problem: die Optimierung der Ausgaben, um die besten Ergebnisse zu erzielen. In der Regel analysieren entweder eigene Mitarbeitende die Ausgaben manuell, oder Agenturen übernehmen dies. Nexoya automatisiert für moderne Marketingteams die effektive Durchführung digitaler Programme zur Steigerung von Aufmerksamkeit und Leads – und damit eine der wichtigsten Marketingfunktionen.”

Bild Das Management-Team von Nexoya (v.l.n.r.): Alen Cerovina, Geschäftsführer Deutschland, Philipp Meier, Head of Software Engineer, Marco Hochstrasser, CEO und Co-Founder, Flavia Wagner, Head of Customer Experience, Manuel Dietrich, CBDO und Co-Founder (Foto: Nexoya).

Quelle Sabrina Ortmann Kommunikation