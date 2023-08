Ankommen, eintauchen und auftanken

Seezeitlodge Hotel & Spa erweitert Spa-Bereich mit NaturBadeteich –Eigenes Hackschnitzelwerk für noch nachhaltigeres Energiekonzept

Freudige Aussichten für Wellness-Fans: Die Seezeitlodge am Bostalsee verdoppelt ihre Wellness-Landschaft auf insgesamt 5.000 Quadratmeter. Als neues Highlight entstand neben dem keltischen Außensaunadorf ein idyllischer NaturBadeteich, der mit erweiterten Liegeflächen ganz besondere Lieblingsplätze bietet – zum Beispiel in einem der gemütlichen und überdachten Daybeds. Hier lockt die Morgensonne Frühaufsteher zum perfekten Start in den Tag für erfrischende Schwimmrunden. Ein neuer Ruheraum sowie eine größere Poolterrasse sorgen für noch mehr Entspannung und viel Platz für jeden Gast.

Für den maximalen Wellnessgenuss und einen besonderen Wohlfühleffekt sorgt ein exklusiv buchbares Floating-Becken. Das Schweben im körperwarmen Solebad erzeugt nicht nur ein einmaliges Gefühl der Schwerelosigkeit, es hilft auch bei Verspannungen, Stress und stärkt das Immunsystem. Eine besonders private Auszeit ermöglicht die neu geschaffene Spa-Suite mit eigener Sauna, Whirlwanne und Terrasse mit Daybed und Liegen.

Auch die Seezimmer in der ersten Etage über dem Spa wurden um einen Außenbereich mit eigenem Daybed erweitert und bieten den Gästen einen Platz an der Sonne mit Seeblick und viel Privatsphäre. Die Übernachtungspreise in der Seezeitlodge beginnen bei 418 Euro für zwei Personen mit Seezeit Kulinarik in der Wohlfühlkoje. Weitere Informationen finden sich unter www.seezeitlodge-bostalsee.de.

Der Ausbau des Seezeit Spa bietet den Gästen zukünftig neben dem Wellness-Mehrwert auch ein richtig gutes Gefühl, da sämtliche Umbauarbeiten sowie die aktuelle Erweiterung des Spa-Bereichs möglichst im Einklang mit der Natur erfolgt sind. So wird die benötigte Energie umweltfreundlich im Hotel erzeugt.

„Immer mehr Gäste setzen bei ihrer Hotelwahl bewusst auf nachhaltig konzipierte und betriebene Häuser. Für uns selbst ist Naturverbundenheit eine Haltung, die wir täglich leben“, erklärt Gastgeberin Kathrin Sersch. Das nachhaltige Energiekonzept der Seezeitlodge basiert auf einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach sowie dem neu errichteten Hackschnitzelwerk, über das zukünftig die komplette Wärmegewinnung laufen wird. Weitere technische Innovationen sorgen dafür, dass im Schwimmbad verdunstete Wärme wieder in die Schwimmbadheizung eingespeist werden kann.

Bereits beim Bau der Seezeitlodge haben sich Kathrin und Christian Sersch gegen eine Klimaanlage und für eine Betonkernaktivierung entschieden. Lamellen an der Fassade passen sich der Sonneneinstrahlung an und sorgen dabei für eine klimaneutrale Kühlung. Der vielfältige Einsatz für die Umwelt wurde mit dem führenden Nachhaltigkeits-Zertifikat für die Hotellerie GreenSign gewürdigt. Schließlich war der Erhalt einer intakten Natur bereits beim Bau des Hauses Basis des Hotelkonzepts.

Bild: ©Thomas Schnur

Quelle STROMBERGER PR GmbH