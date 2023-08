SEELEITEN Lake Spa Hotel in Kaltern lädt Gäste zur Weinernte -Ein Tag im Zeichen der Traube

Ab in den Weinberg: Das SEELEITEN Lake Spa Hotel am Kalterer See lädt diesen Herbst erstmals dazu ein, bei der Lese mitzuhelfen. Gäste, die zwischen Mitte September und Ende Oktober im SEELEITEN wohnen, können live dabei sein, wenn Gastgeberfamilie Moser zusammen mit einheimischen Helfern und befreundeten Landwirten die reifen Trauben für die hauseigene Kellerei erntet. „Die Ernte ist für uns jedes Jahr ein Highlight. Sie ist Teil unseres kulturellen Erbes und bedeutet Lebenslust pur. Wir freuen uns darauf, diesen Schatz nun auch unseren Gästen näherzubringen,“ so Benita Moser. Die Teilnahme ist für Hotelgäste kostenlos und die Teilnehmerzahl pro Ernte-Tag auf maximal acht Personen beschränkt. Für die gemeinsame Weinlese hat das Hotel mehrere Termine geplant.

Da der Kellermeister den perfekten Reifegrad der Trauben abwartet, werden die Daten erst einige Tage zuvor bekanntgegeben. Speziell für Genießer hat das Hotel das Angebot „Wein-Wandern-Wellness-Wochen“ vom 8. bis 29. Oktober geschnürt: Das Angebot umfasst neben einer Kellereibesichtigung und Verkostung auch einen typischen Törggele-Abend und eine Wanderung mit Gastgeber und Seniorchef Franz Moser. Außerdem ist ein Wellnessgutschein inkludiert, der je nach Zahl der Übernachtungen zwischen 15 und 30 Euro pro Person beträgt. Das Paket kostet ab 740 Euro pro Person für vier Nächte in der Juniorsuite mit Dreiviertel-Verwöhn-Pension. Weitere Informationen finden sich unter www.seeleiten.it.

Der Tag für die Winzer auf Zeit beginnt um neun Uhr, vom Hotel bringt sie ein Shuttleservice zum Weingut Moser, wo sie Gastgeberin Benita Moser in Empfang nimmt. Nach einer kurzen Kennenlernrunde und Einführung in den Anbau, die Besonderheiten des zu bearbeitenden Geländes und in die wichtigsten Regeln und Arbeitsabläufe, geht es für rund eine Stunde an die Arbeit. Danach wartet eine Südtiroler Jause mit Speck, Kaminwurzen, Schüttelbrot und natürlich hauseigenem Wein, bevor es noch in die Kellerei geht, um direkt zu sehen, wie die Trauben weiterverarbeitet werden. Als Erinnerung an den Tag erhalten die Helfer einen blauen Schurz, wie ihn seit jeher die Südtiroler Landwirte tragen, sowie eine Flasche mit dem feinen Tropfen. Beliebte Highlights der Kellerei sind die Sorten Lagrein Rosé, Pinot Grigio, Sauvignon sowie der klassische Kalterersee-Wein.

Das Weingut Moser sowie die eigene Handwerksbrauerei Mendelbier befinden sich in Unterplanitzing, nur wenige Kilometer vom Hotel entfernt. Gäste erwartet hier eine Bar, in der Wein und Bier verkostet und erworben werden können. Im Untergeschoss ist die Kellerei mit Abfüllanlage, Barrique-Holzfässern und Weinpresse untergebracht. Hauptverantwortlich für die Herstellung von Wein und Bier ist Kellermeister Gerhard Sanin. Der gebürtige Kalterer war früher für renommierte Kellereien wie „Tenuta Ornellaia“ tätig und zählt zu den Kory­phäen der italienischen Winemaker. Die Leitung des gesamten landwirtschaftlichen Bereichs hat 2021 Benita Moser übernommen, die die Themen Nachhaltigkeit und biologischer Anbau verfolgt. Alternativ zum SEELEITEN Lake Spa Hotel können Gäste auch im Weingut der Familie Moser übernachten. Die fünf modern ausgestatteten Apartments für zwei Personen verfügen über eine Nischenküche, Badezimmer mit Dusche und einen großzügigen Garten.

Mit seiner direkten Lage am Kalterer See erweist sich das SEELEITEN als idealer Ausgangspunkt für allerlei Aktivitäten. Neben Stand-Up-Paddling und Surfen können Tret- und Ruderboote ausgeliehen werden. An Land warten abwechslungsreiche Wander- und Spazierwege durch die Weinberge; auch bietet die Umgebung beste Voraussetzungen für attraktive Radtouren. Zur Entspannung lockt der umfangreiche Wellnessbereich des SEELEITEN: Im zweistöckigen Adults-Only-Spa Sensea relaxen Gäste etwa im In- und Outdoor-Infinity-Pool mit Panoramablick auf die umliegenden Berge und den See.

