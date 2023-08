Anlagetipps – Jetzt vorbereiten auf das letzte Quartal

Fallen Angels – Comeback der Wachstumsaktien: Tipps von Ulrich Müller

Wachstumswerte sind in den vergangenen Quartalen vom Markt abgestraft worden – vor allem die Zinswende setzte zukunftsträchtigen Titeln, die oftmals auf Kapitalspritzen angewiesen sind, zu. Doch das Licht am Ende des Tunnels rückt näher. Wie Anleger erkennen, wann Aktien einen Boden ausbilden, welche Signale Notenbanken und Konjunkturdaten liefern können und wieso die Musik zunächst einmal in den USA spielen wird, erklärt Marktkenner und Profi-Investor Ulrich Müller.



Bankenkrise – Ist nun ein Ende in Sicht?

Eine andere Form des Bank-Runs vollzogen vor allem im zweiten Quartal 2023 vermögende US-Anleger – sie transferierten Ihre Ersparnisse weg von Regionalbanken und hin zu großen Instituten, wie Bank of America oder J.P. Morgan. Inzwischen hat sich die Branche wieder sortiert, was einen nüchternen Blick auf US-Bank-Titel erlaubt. Gute Zahlen und erste Kursgewinne beim Finanzwerte-Index (XLF) lassen die Bankenkrise von März vergessen. Wo nach dem reinigenden Gewitter Chancen lauern und wann Anleger Vorsicht walten lassen sollten.

„Sell in May and go away, but remember to come back in September“ – Jetzt vorbereiten auf das letzte Quartal: Tipps vom Börsenexperten Ulrich Müller

Börsen-Weisheiten sind nicht immer gute Ratgeber und manchmal widersprüchlich. Dieses Mal könnte sich eine Sommerpause und ein anschließendes Comeback im September aber auszahlen. Bei vielen Indizes könnten nach der Rekord-Jagd der vergangenen Monate die Karten neu gemischt werden. Welche Branchen und Regionen eine Perspektive haben, wo weiterhin Vorsicht angebracht ist und warum die beste Entscheidung bei Aktien im letzten Quartal womöglich zunächst einmal überhaupt keine Entscheidung ist.

Ulrich Müller hat fast 30 Jahre Börsenerfahrung und ist Gründer der bekannten Ulrich Müller Wealth Academy in Halstenbek bei Hamburg. Mit Gruppenseminaren und individuellen Coachings zu den Themen Investieren mit Strategie und Mental Coaching werden Teilnehmende dazu ausgebildet, ihr Geld erfolgreich an der Börse zu investieren. Vor der Gründung der UMWA war der studierte Finanzwirt 17 Jahre als Investmentberater tätig, dabei wurden seine Anlageentscheidungen von mehr als 10.000 Investmentberatern übernommen.

Über viele Jahre entwickelte er seine eigenen Analyse- und Bewertungssysteme im Bereich Aktien & Optionen, die er nun in seiner Akademie an private Anleger weitergibt. Seit November 2021 ist er zudem Strategiegeber des Investmentfonds „UM Strategy Fund“.

