Einblicke in das Anlageverhalten von Online-Broker-Nutzenden

Die meisten Anlegenden im Scalable Broker investieren in ETFs und nutzen Sparpläne; die größte Gruppe ist die „Generation Y“. Dies zeigt eine Auswertung der eigenen Daten von Scalable Capital, eine der führenden digitalen Investmentplattformen in Europa. Scalable Capital gewährt damit erstmals Einblicke in das Anlageverhalten seiner Nutzerinnen und Nutzer und beleuchtet, wie diese ihr Vermögen anlegen und was die typische Investorin oder den typischen Investor charakterisiert.

„Der Großteil unserer Kundinnen und Kunden investiert wie nach dem Lehrbuch und setzt auf Diversifikation und den langfristigen Vermögensaufbau mit ETFs“, beschreibt Erik Podzuweit, Co-Gründer und CEO von Scalable Capital, eine der zentralen Erkenntnisse. „Die Plätze 1 bis 9 der beliebtesten Titel belegen global diversifizierte ETFs, erst auf Platz 10 landet mit Apple eine Aktie. Ganz besonders sticht das Anlageverhalten von jungen Anlegenden hervor. Unsere Daten zeigen: Sie haben noch mehr ETFs in ihrem Depot als die höheren Altersklassen und legen demnach im Vergleich noch ‚vernünftiger’ an. Die Generation Z ist keine Generation der ‚Zocker‘, sondern der verantwortungsvollen und vorausschauenden Sparerinnen und Sparer.“

Die wichtigsten Ergebnisse der Auswertung:

„Generation Y“ ist am anlagefreudigsten – und immer mehr Frauen investieren

Die größte Gruppe der Anlegenden (32 Prozent) ist zwischen 27 und 34 Jahren alt und lässt sich damit der „Generation Y“ zuordnen.

Etwas weniger stark vertreten sind Anlegende der „Generation X“, die zwischen 35 und 48 Jahren alt sind (rund 27 Prozent). Danach folgt die Altersgruppe der „Generation Z“, 18- bis 26-jährige Anlegende (23 Prozent).

Der Frauenanteil unter den Anlegenden ist in den letzten knapp zwei Jahren stark gewachsen. Zum Start des Brokers im Sommer 2020 waren nur 7 Prozent der Anlegenden Investorinnen – mittlerweile ist fast ein Viertel weiblich (24 Prozent).

ETFs sind Trumpf: Zwei von drei Anlegenden investieren in börsengehandelte Indexfonds; junge Anlegerinnen und Anleger investieren am verantwortungsvollsten

ETFs sind mit Abstand die beliebteste Anlageklasse im Scalable Broker: Zwei Drittel der Kundinnen und Kunden (66 Prozent) investieren in börsengehandelte Investmentfonds, die beispielsweise Börsenindizes wie den MSCI World nachbilden.

Dabei zeigt sich: Je jünger die Anlegenden, umso beliebter ist diese Anlageform. Während knapp drei Viertel der Altersgruppe der 18- bis 26-Jährigen in ETFs investieren, beläuft sich der Anteil der über 65-Jährigen nur noch auf 60 Prozent.

Zudem legen Frauen (75 Prozent) häufiger in ETFs an als Männer (63 Prozent).

Aktien schaffen es in allen Altersklassen nur auf Platz zwei der im Scalable Broker beliebtesten Anlagen (31 Prozent des investierten Vermögens).

Gegenläufig zur Verteilung bei ETFs setzen insbesondere ältere Anlegende auf Aktien. 36 Prozent der über 65-Jährigen investieren in Einzelaktien, während dies nicht einmal ein Viertel der 18- bis 26-Jährigen tun (23 Prozent).

Ein genauerer Blick auf die Arten der ETF-Anlagen zeigt: Frauen investieren 30 Prozent mehr Vermögen in nachhaltige Anlagen als Männer.

Zu fast zwei Dritteln (64 Prozent) fließt das in ETFs investierte Geld in diversifizierte Indizes, zu 18 Prozent in nachhaltige Anlagen und zu 7 Prozent in Themen-ETFs. Es folgen Faktor ETFs (5 Prozent), Sektor-ETFs (4 Prozent), Anleihen-ETFs (2 Prozent) und Rohstoffe (0,3 Prozent).

Jeder zweite Kunde bzw. jede zweite Kundin spart regelmäßig mit Sparplänen

Das attraktive Sparplanangebot mit über 2.000 gebührenfreien ETFs und gebührenfreien Aktiensparplänen wird rege genutzt: Jede zweite Kundin beziehungsweise jeder zweite Kunde spart regelmäßig – unter den weiblichen Investoren sind es sogar fast 60 Prozent.

Durchschnittlich haben Anlegende mindestens drei Sparpläne und sparen im Mittel circa 470 Euro pro Monat.

Bei Sparplänen liegen die ETFs noch deutlicher vor den Aktien und machen 91 Prozent des Sparvolumens aus.

