DcubeD gewinnt Startup-Wettbewerb TechMatch Live 2022

Bereits zum vierten Mal fand am 2. Juni der vom Halbleiterhersteller Texas Instruments (TI) organisierte Startup-Pitching-WettbewerbTechMatch Live statt. Nach einer pandemiebedingten Pause sowie Verlegung in den virtuellen Raum im letzten Jahr, konnten die teilnehmenden Startups endlich wieder ‚physisch‘ am TI-Standort Freising empfangen werden. Für die zahlreichen Zuschauer:innen aus ganz Europa wurde parallel ein Live-Stream eingerichtet.

Und noch eine Besonderheit wies das diesjährige Event auf: Es stand erstmals ganz im Zeichen der Raumfahrtbranche. So präsentierten sechs ambitionierte junge Unternehmen aus dem Bereich der industriellen Raumfahrt ihre Innovationen in fünfminütigen Kurzpitches einer Expert:innenjury, bestehend aus namhaften Branchen- und Medienvertreter:innen: Neben Texas Instruments setzte sich das Gremium aus Repräsentant:innen von Airbus, satsearch, dem ESA BIC und der Zeitschrift Elektronikpraxis zusammen.

Den ersten Platz sicherte sich das Startup DcubeD. Das Unternehmen entwickelt Aktoren und entfaltbare Strukturen, welche auf die kommerzielle Raumfahrtindustrie und Nanosatelliten ausgerichtet sind. DcubeD verfolgt die Vision, den Weltraum durch die Entwicklung benutzerfreundlicher und innovativer Technologien schneller und umfassender nutzen zu können. Dazu sei es wichtig, weg von den großen und teuren Satelliten zu kommen – weshalb das Startup an kleinen und kostengünstigeren Satelliten arbeitet, die bereit für den Betrieb sind.

Der gewonnene Preis wurde am Ende des Abends feierlich von Stefan Bruder, President EMEA bei Texas Instruments, und Dr. Patricia Callies, leitende Ministerialrätin im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, überreicht. Er umfasst unter anderem einen 12-monatigen Business Acceleration Support von Texas Instruments sowie die vielfältige Unterstützung durch die teilnehmenden Partner Airbus, ESA BIC und satsearch.

Das TechMatch Live versteht sich sowohl als Wettbewerb als auch als Networking-Event, das Startups mit den Größen der Branche zusammenbringt. Der oft lange Weg von vielversprechenden Ideen bis hin zu marktreifen Produkten soll so geebnet und abgekürzt werden. Durch die Zusammenarbeit von Startups und Konzernen könnten letztlich beide Seiten nur gewinnen, so die Überzeugung der Branchenvertreter:innen. „Wir stehen vor enormen globalen Herausforderungen, wie dem Klimawandel oder der Wasser- und Nahrungsmittelversorgung. Um diese zu meistern, brauchen wir die Innovationskraft und Leidenschaft der gesamten Raumfahrtbranche einschließlich Startups, die uns dabei helfen, den Weltraum effizienter nutzen zu können“, sagt Dietmar Pilz, VP Chief Engineer, Airbus Space Systems.

Auch Texas Instruments ist vom Erfolg der Veranstaltung begeistert: „Wir sind überwältigt vom Engagement und der Leidenschaft, die die durchweg talentierten Jungunternehmer beim diesjährigen TechMatch Live präsentiert haben“, so Stefan Bruder. „Der Markt der industriellen Raumfahrt verzeichnet ein anhaltendes Wachstum, und die anstehenden Herausforderungen benötigen neue Lösungen. Wir bei TI wollen gemeinsam mit Startups lernen, wachsen und mit ihnen zusammen die Technologien der Zukunft entwickeln. Mit DcubeD haben wir ein vielversprechendes, aufstrebendes Unternehmen zum Sieger gekürt, und wir freuen uns auf eine lange, erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Bildquelle (c) Texas Instruments

Quelle Golin GmbH