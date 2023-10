Auf Hochzeitsreise ins Mango House Seychelles

Die Seychellen sind das perfekte Flitterwochen- und Hochzeitsjubiläumsziel für alle, die sich nach türkisblauem Wasser, üppiger Landschaft und Idylle sehnen. Das Mango House Seychelles lädt mit einzigartigen Flitterwochen-Arrangements Frischvermählte zu einer Reise voller Liebe und Luxus ein. Das sorgfältig zusammengestellte Honeymoon Package, das bereits ab 350 EUR erhältlich ist, verspricht unvergessliche Erinnerungen und eine erholende Auszeit.

Bei der Ankunft wird das Hochzeitspaar mit einer Flasche Sekt und verschiedenen Säften empfangen, um den Auftakt ihres romantischen Aufenthaltes zu zelebrieren. Das Angebot umfasst auch die „Anpe Couple Experience“, eine 30-minütige Rücken-, Nacken- und Schultermassage im hauseigenen Spa, die natürlich zu Zweit genossen wird. Am nächsten Morgen können die Gäste dann ein großzügiges Frühstück im Zimmer genießen – ganz privat und in absoluter Zweisamkeit.

Noch mehr Romantik gibt es Dank dem Love Potion Ritual – hier badet das Paar in duftenden Ölen und Badesalzen. Auch kulinarisch verwöhnt das Mango House Team auf höchstem Niveau, so erwarten die Göste spannende Kreationen des Küchenchefs, ob als Willkommensaperitif (Teil des Pakets) oder in sämtlichen Restaurants und Bars des Hotels. Eins ist jedoch klar: Jeder Moment im Mango House Seychelles ist unvergesslich und das Honeymoon Package beinhaltet ein „Memento of An Adventure“, das sicherstellt, dass die Erinnerungen an diese Zeit für immer im Kopf bleiben.

Das exklusive Resort verfügt über 41 Zimmern und Suiten – alle mit Blick auf die unberührte Küste der Anse Aux Poules Blues Bay. Die Designelemente des Resorts vereinen die Geschichte des Hauses mit der natürlichen Umgebung und der reichen Kultur. Die Einrichtung des Lifestylehotels besteht aus handgefertigten Möbeln mit eleganten Holzoberflächen, gepaart mit gedämpften Beigetönen, um ein modernes und dennoch komfortables Gefühl zu schaffen, das tief mit der Kultur und den Farben der Seychellen verbunden ist.

Für Paare, die das Abenteuer suchen, ist das Mango House Seychelles ein idyllischer Spielplatz, der darauf wartet, erkundet zu werden. Abenteuerlustige können in das kristallklare Wasser des Indischen Ozeans eintauchen und die farbenfrohe Unterwasserwelt beim Schnorcheln und Tauchen erkunden oder eine Reihe unterschiedlicher Wassersportarten ausprobieren.

Für diejenigen, die nicht genug von romantischen Gesten bekommen, bietet das Mango House Seychelles verlockende Zusatzleistungen zum Honeymoon Package.Ob ein Blumenstrauß bei der Ankunft für 100 EUR oder ein Zimmer-Setup mit einem zarten Blumen-Setup auf dem Boden, Schokolade und Seifenblasen für 200 EUR – Mango House spricht ROMANTIK PUR.

Bild Mango House Seychelles

Quelle Lobster Communications GmbH