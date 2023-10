Hotel Zum Goldenen Hirschen

Seit dem Jahr 1624 ist der „Goldene Hirsch“ beliebter Treffpunkt in der quirligen Seestadt Gmunden in Oberösterreich. Die Architektin Inge Krebs-Hinterwirth hat den Betrieb übernommen und in ein feines Boutique Hotel verwandelt. Doch nicht nur das Hotel ist perfektes Hideaway für kunstaffine Reisende – 2024 ist die Region sogar Kulturhauptstadt Europas.

„Wir freuen uns, dass Bad Ischl und das Salzkammergut 2024 Kulturhauptstadt Europas sind. Gmunden hat sich als Keramikstadt einen Namen gemacht und die Themen Kunst und Kultur spielen mit den feinen Galerien und heimischen KünstlerInnen eine bedeutende Rolle“, freut sich die Besitzerin Inge Krebs-Hinterwirth. Auch im Hotel ist für Gäste und Einheimische Kultur inmitten historischer Gemäuer und extravaganter Architektur erlebbar.

Traditionsbewusstsein mit Augenzwinkern, wo regionale Materialien und Handwerk aus der Region im Mittelpunkt stehen: 2024 wird nicht nur die Kulturhauptstadt, sondern auch „400 Jahre Goldener Hirsch“ gefeiert. Mit Weitblick und Sinn für das Schöne verwandelte das Hinterwirth Architekten-Team das Hotel zu einem wahren Kleinod mit 21 individuellen Zimmern. Im gesamten Haus ist der Respekt zum Bestehenden und die Liebe zum Detail spürbar, aber auch humorvolle Details kommen nicht zu kurz. Eine Kombination von Vintage, Moderne und Antiquitäten ist einzigartig. Die großzügigen Bäder dienen als private Wellnessoase und egal ob Gäste den „Jungen Wilden“, den „Geweihträger“, den „Platzhirschen, oder das „Goldene Loft“ buchen – jede Suite ist ein individuelles Hideaway.

In der Wirtsstube sorgen heimische, handgewebte Stoffe und feine Gmundner Keramik für eine einzigartige Esskultur. Klassisch und kuschelig ist das Ambiente mit original Schleiss Kachelofen und regionaltypischen Wirtshaustischen. Für Feierlichkeiten stehen „Keramikstüberl“, „Hirschensaal“ und „Weinkeller“ zur Verfügung. Den besten Ausblick gibt’s von der Dachterrasse. Hier warten Sauna und Daybeds zur Entspannung.

Frisch, wild und einzigartig ist das Haus am Platz. Der prominente Rathausplatz sowie der idyllische Traunsee liegen vor der Hoteltüre. Gmunden hat sich in den letzten Jahren zu einer hippen Einkaufsstadt mit feinen Läden, Boutiquen und kleinen Keramikgeschäften entwickelt. Am Vormittag noch die Berge entdecken und am Nachmittag in der Stadt bummelt oder im Stadttheater, ein architektonisches Juwel aus der Gründerzeit mit Galerie und Logen, ausgehen – das Salzkammergut bietet eine Fülle an Freizeitmöglichkeiten.

Bild Keramikstuberl

Foto: Christoph J. Heinzel

Quelle A.R.T. Redaktionsteam Ges.m.b.H