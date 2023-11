Aumio wird ab sofort von allen Krankenkassen erstattet

Der Winter mit seinen kurzen Tagen, den tiefen Temperaturen und den begrenzten Gelegenheiten, im Freien aktiv zu sein, kann erhebliche Auswirkungen auf die Stimmung und das allgemeine Wohlbefinden von Kindern haben. Dies erhöht wiederum das Risiko für Winterdepressionen, Stress und eine gesteigerte Anfälligkeit für mentale Gesundheitsprobleme. Hier möchte Aumio, die führende Meditations- und Schlaf-App für Kinder, die bereits von über einer halben Millionen Familien genutzt wird, vorbeugend unterstützen.

Das Berliner Startup hat als erste Kinder-App das Siegel von der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) erhalten, das von deutschen Krankenkassen anerkannt wird. Dadurch sind die Kosten der App von 85 Euro pro Jahr für Familien gesichert, und der Zugang zu qualitativ hochwertiger, kindgerechter mentaler Gesundheitsförderung gewährleistet.

„Psychische Erkrankungen sind bei Kindern oft schwer zu erkennen, da sie ihre Gefühlswelt gegenüber Eltern oft nicht so deutlich ausdrücken. Daher spielen präventive Maßnahmen eine entscheidende Rolle. Frühzeitig einen Fokus auf die mentale Gesundheit zu richten, trägt dazu bei, das Risiko von psychischen Problemen und Erkrankungen im späteren Leben erheblich zu reduzieren.“ – Jean Ochel, Psychologe & Gründer von Aumio

Präventive Maßnahmen zur Förderung der mentalen Gesundheit

Die Prävention von mentaler Gesundheit spielt in der heutigen gesellschaftlich herausfordernden Zeit eine große Rolle bei der kindlichen Entwicklung. Aus diesem Grund hat Aumio einen bedeutenden Schritt unternommen, um sicherzustellen, dass ihre Meditations- und Schlaf-App für Kinder kostenfrei zugänglich ist. Das Berliner Startup erhielt das Präventions-Siegel von der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP), welches ab sofort von sämtlichen gesetzlichen Krankenkassen anerkannt wird. Dies ermöglicht es, die Kosten für die Nutzung von Aumio zu übernehmen und gewährleistet Familien einen Zugang zu hochwertigen, kindgerechten Mitteln zur Förderung der mentalen Gesundheit.

„Kürzere Tage, Tristesse und das häufig nass-kalte Wetter der Wintermonate stellen viele Familien vor eine große Herausforderung, da sie das Wohlbefinden der Kinder erheblich beeinflussen können. Daher ist von großer Bedeutung, bereits die junge Generation mit den richtigen, selbstwirksamen Werkzeugen auf spielerisch leichte Art auszustatten. Dadurch lernen sie frühzeitig, mit mentalen Schwankungen umzugehen, bevor sich diese auf ihre psychische Gesundheit auswirken.“ – Dipl.-Psych. Nicole Engel, Verhaltenstherapeutin & Gründerin des Mental Health Instituts PSYCHOLOGICUM Berlin

Digitale Gesundheits-Tools für Kinder

Eine aktuelle Studie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) hat gezeigt, dass die Praxis der Achtsamkeit, insbesondere durch Meditations-Apps wie Aumio, die psychische Gesundheit von Kindern fördern kann. Kinder, die in dieser Studie auf Mental-Health-Apps zurückgriffen, wiesen signifikant niedrigere Stressniveaus auf und neigten seltener zu Wut und Traurigkeit. Diese Ergebnisse verdeutlichen das Potenzial digitaler Gesundheitsanwendungen zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern. Angesichts der begrenzten Verfügbarkeit psychologischer Betreuung gewinnt die Nutzung dieser Tools zunehmend an Bedeutung. Daher ist es von großer Wichtigkeit, Kinder bereits frühzeitig mit mentalen Gesundheits-Tools vertraut zu machen und diese fest in ihren Alltag zu integrieren. Auf diese Weise können sie die notwendigen Kompetenzen und Ressourcen erlangen, um ihre psychische Gesundheit in einer zunehmend digital geprägten Welt gezielt zu fördern.

“Nach mehr als zwei Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit mit führenden Krankenkassen, darunter die TK, freuen wir uns, dass unser Präventionssiegel nun sämtliche gesetzliche Krankenkassen zur Kostenübernahme von Aumio verpflichtet. Diese Entwicklung ermöglicht es Familien, ihre Kinder bestmöglich auf dem Weg zu einer starken psychischen Gesundheit zu unterstützen, indem wir ihnen kostenlosen Zugang zu unseren hochwertigen mentalen Gesundheitsressourcen ermöglichen.”- Tilman Wiewinner, Gründer von Aumio

Kostenübernahme von Krankenkassen

Alle Versicherten einer gesetzlichen Krankenversicherung haben ab sofort die Möglichkeit, sich die Kosten für die Präventionsanwendung von Aumio bis zu 100 Prozent von ihrer Krankenkasse erstatten zu lassen. Das Angebot kann auf der Website (https://kids.aumio.com/) heruntergeladen werden. Neben dem App-Angebot enthalten Eltern einen E-Mail-Kurs, der sie mit Tipps und Ratschlägen bei der mentalen Prävention ihrer Kinder begleitet. In Zusammenarbeit mit ausgewählten Kooperationspartnern übernehmen Krankenkassen sogar die Kosten vollständig im Voraus, sodass die Versicherten keine eigenen Beiträge vorab leisten müssen.

Auf dem Weg zur weltweit führenden Mental Health Plattform für Familien

Aumio wird bereits von mehr als 500.000 Familien in der DACH-Region genutzt und hat sich seit der Gründung 2020 als wegweisendes Instrument zur Förderung der mentalen Gesundheit von Kindern und deren Eltern etabliert. Die App bietet spielerische Übungen und achtsame Geschichten, die Kindern dabei helfen, gesund, selbstbewusst und stressfrei aufzuwachsen. Das Siegel zur Prävention ist ein weiterer Meilenstein der Vision des Berliner Startups, um in den nächsten Jahren zur weltweit führende Mental Health Plattform für die ganze Familie zu werden. Neben Deutsch, Englisch und Französisch gibt es Inhalte auch auf Ukrainisch. Die App bietet nicht nur wertvolle Ressourcen für Familien, sondern hat auch in Schulen und Kitas Einzug gehalten und wird bereits von über Tausend LehrerInnen und ErzieherInnen eingesetzt.

Quelle Aumio GmbH