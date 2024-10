Automatisch gespeicherter Entwurf

Trustlocal vermittelt Dienstleister mit Qualität: Benelux-Marktführer krempelt deutsche Branchensuche um

Anwälte, DJs oder Cateringdienste braucht man nur gelegentlich. Aber wenn, dann sucht man in der Regel nicht die billigste Lösung, sondern hohe Qualität zum angemessenen Preis. Bisherige Anbieterverzeichnisse im Internet helfen dabei wenig, denn hier tummeln sich oft vor allem solche Anbieter, die aus guten Gründen freie Kapazitäten haben. Die in Amsterdam gegründete Plattform Trustlocal hat die Dienstleistersuche umgekrempelt, indem sie pro Service-Kategorie und Ort eine Bestenliste an Firmen katalogisiert, die dann noch einen persönlichen Qualitätscheck absolvieren müssen.

Seit 2022 ist Trustlocal auch in Deutschland aktiv und weitet sein Angebot kontinuierlich Service um Service und Region um Region aus. Mittlerweile deckt Trustlocal mit seiner Berliner Zentrale das gesamte Bundesgebiet ab und listet seit Neuestem über 75.000 Firmen in 29 verschiedenen Dienstleistungsarten. Dabei verdoppelt sich die Nachfrage in immer kürzeren Abständen und lag im Juli 2024 bei mehr als 250.000 deutschen Usern. Zielgruppen sind einerseits qualitativ hochwertige Service-Anbieter und andererseits diejenigen Konsumenten und Unternehmen, die mittlere und größere Projekte reibungslos erledigt haben möchten. Pieter Westerhuis, ehemals VP Internet bei dem europäischen Gelbe Seiten-Dienstleister European Directories, gründete zusammen mit Lars Freriks das Unternehmen 2019 in den Niederlanden.

*Zitat Manuel Eiteljörge, Country Lead Deutschland von Trustlocal*

„Die Zeiten sind vorbei für Plattformen, auf denen sich Dienstleister bei den Preisen unterbieten oder man nur einfache Anbieterlisten ohne Verifizierung der aktuellen Kapazität und mit Bewertungen zweifelhafter Herkunft einsehen kann. Das Prinzip von Trustlocal beruht darauf, dass wir alle verfügbaren Informationsquellen gewichten und tagesaktuell kombinieren und zusätzlich noch ein eigenes Anbieter-Screening durchführen. Damit garantieren wir sowohl die Qualität des Services als auch die Passgenauigkeit zum Projekt. Auf Trustlocal geht man nicht unbedingt, wenn man eine Waschmaschine angeschlossen bekommen möchte, sondern eher, wenn man gleich das gesamte Bad umplant”, kommentiert Manuel Eiteljörge, Country Lead Deutschland von Trustlocal.

*Zitat Pieter Westerhuis, Co-Founder und Product Director von Trustlocal*

„Im Alltag fallen immer wieder Aufgaben an, bei denen wir professionelle Unterstützung brauchen. Sei es die Steuererklärung, ein DJ für die nächste Party oder die Renovierung der Küche. Den besten Anbieter zu finden, war bisher mühselig, kleinteilig, von Branche zu Branche ganz verschieden – und vor allem bis dato nicht voll digitalisiert. Mit Trustlocal setzen wir genau da an und listen alle Dienstleistungen auf einer Plattform, bewerten sie nach dem eigens entwickelten Trustlocal-Score und legen volle Transparenz auf die Kommunikation zwischen Anbietern und Usern”, ergänzt Pieter Westerhuis, Co-Founder und Product Director von Trustlocal.

„In fünf Jahren wollen wir mit dieser Offensive der führende Marktplatz für Dienstleistungen in Deutschland sein, so wie es Booking.com heute für Reisen ist. Unsere Vision ist klar: Über 50 Service-Kategorien, 200.000 Dienstleister auf der Plattform und über 1.000.000 Service-Anfragen pro Jahr”, so Westerhuis weiter.

*Der Trustlocal-Score hat die Qualität im Fokus*

Jeder gelistete Dienstleister durchläuft einen unternehmensinternen Qualitätscheck, bevor er auf der Plattform veröffentlicht wird. Das Team prüft im Vorfeld alle zugänglichen Online-Informationen und bezieht auch offizielle Informationen mit ein. Quellen sind eigene Business-Webseiten, das Handelsregister und die Handelskammern, aber auch Profile auf anderen Service-Plattformen sowie Bewertungen und Empfehlungen, etwa auf Google. Auf dieser Grundlage berechnet das Unternehmen den individuellen Trustlocal-Score. In den Score inkludiert werden außerdem die Marktpräsenz, Akkreditierungen und spezifische Qualitätsmerkmale je nach Kategorie, beispielsweise Zulassungen für Rechtsanwälte. User bekommen schnell einen Überblick über die Top-Tier-Anbieter pro Kategorie und feiern schnellere Sucherfolge.

*Große Vielfalt der Dienstleistungen, Option für Premium-Partnerschaften*

Gestartet ist Trustlocal in Deutschland mit den drei Kategorien Rechtsanwälte, Maler und Fotografen. Zwei Jahre später stehen bereits 29 Service-Kategorien zur Verfügung – von klassischen Gewerken wie Dachdecker oder Solarteur über Steuerberater bis hin zu kreativen Dienstleistungen wie DJs. Auf Trustlocal finden sowohl Privatpersonen als auch kleine und mittelständische Unternehmen Hilfe bei der Wahl des passenden Dienstleisters.

Anbieter haben zusätzlich die Option, Trustlocal-Premium-Partner zu werden und profitieren etwa von individuellen Filteroptionen, einer sofortigen Info bei User-Anfragen sowie einer besseren Sichtbarkeit auf der Plattform.

In Deutschland besonders relevant ist die Kategorie der Rechtsanwälte, die bereits 15.000 Angebote auf der Plattform listet.

Bild Manuel Eiteljörge, Country Lead Deutschland von Trustlocal

Quelle Agentur Frische Fische