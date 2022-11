Ayming: Job Dating im Eisstadion der DEG in Düsseldorf

Mit einer außergewöhnlichen Aktion in einer besonderen Umgebung sucht die international tätige Unternehmensberatung Ayming nach neuen Mitarbeitern: Am 7.12.2022 findet um 16:30 Uhr ein Job Dating in der DEG Eishockey Arena – dem PSD BANK DOME – in Düsseldorf statt. Der Event richtet sich dabei an Interessenten unterschiedlicher Bereiche: Business Development, Consulting, Finance und Marketing.

Ayming bietet den Bewerbern die Möglichkeit, an mehreren spielerischen Workshops (Interview, Rätsel, Videos) teilzunehmen, um ihnen die Kultur und den Alltag der Berufe des Konzerns in einer freundlichen und offenen Atmosphäre näher zu bringen, damit jeder sich entfalten kann.

„Für uns steht bei der Suche nach neuen Mitarbeitern nicht der Lebenslauf im Mittelpunkt. Wir wollen die Persönlichkeit jedes einzelnen kennenlernen.“, erklärt Harro Bosma, International HR Manager bei Ayming. „Der ist zwar sicherlich wichtig, doch über das Job Dating erkennen sowohl wir als auch die Bewerber sehr schnell, wie wir zueinanderpassen. Spätere Enttäuschungen kann man so auf beiden Seiten deutlich reduzieren.“

Dementsprechend basiert das Job Dating für die Bewerber und Bewerberinnen auf einem erlebnisorientierten Erfahrungsparcour, der mit unterhaltsamen und lehrreichen Workshops verbunden ist. Ziel ist dabei, den Kandidaten und Kandidatinnen einen besseren Einblick in die Arbeitsweisen und Abläufe bei Ayming zu geben. Gleichzeitig verpflichtet sich Ayming, allen Bewerbern und Bewerberinnen innerhalb von 48 Stunden eine Rückmeldung zu geben.

Und so wird die Veranstaltung gestaltet:

Ab 16:30 Einlass & Welcome Drink mit dem deutschen Team von Ayming und ein erstes Warm-up mit zukünftigen Kollegen und Kolleginnen.

Es folgt die Begrüßung durch Marie-Alice Thierry-Portmann, Global Director Human Resources und ihr Team. Dabei geht es um Werte wie Flexibilität, individuelle Verantwortung, Pioniergeist und Innovation. Mit von der Partie: Ramona Weiss, ehemalige Spielerin in der Deutschen Frauen Eishockey-Nationalmannschaft und Schiedsrichterin. Sie erläutert, warum die Werte von Ayming (besonders Teamgeist und Leidenschaft stehen hierbei im Fokus) mehr mit dem Eishockey gemeinsam haben als viele vermuten.

Dazu nur ein kurzes Beispiel: Es geht um den Teamgeist: Beim Eishockey muss man geduldig auf seine professionelle Chance warten, nicht überstürzt hektisch agieren. Und so trägt jeder zum Erfolg des Teams bei und nicht nur die Torschützen. Das ist bei Ayming nicht anders. Nicht ohne Grund hat sich Ayming für das Eisstadion der DEG als Veranstaltungsort entschieden.

In einem kurzen, 10-minütigen persönlichen Gespräch mit den potenziellen künftigen Kollegen und Kolleginnen oder Managern ist dann Zeit für die Bewerber und Bewerberinnen, um berufliche Motivationen und Ambitionen zu erläutern.

Anschließend folgt ein Video-Interview, das aus schnellen und spontanen Fragen besteht. Hier gilt es nicht lange zu überlegen – die Authentizität steht dabei im Zentrum.

Im Rahmen eines Workshops gilt es sodann kognitive, kommunikative und verhaltensbezogene Fähigkeiten bei der Lösung von Rätseln zu ermitteln.

Bevor im Anschluss der gemütliche Teil mit Networking samt Drinks und Finger Food beginnt, wird noch mit allen Workshop-Teilnehmern über ein geschäftliches oder gesellschaftliches Thema diskutiert. Dabei können die Teilnehmenden ihre eigenen Argumentationen aufbauen und ihre Ideen zum Ausdruck zu bringen

Junior- und Senior-Vertriebsmitarbeiter und -Berater, erfahrene Manager oder junge Hochschulabsolventen: Die gesuchten Profile umfassen dabei keineswegs nur Absolventen von Handelsschulen und Universitäten. Auch andere Bewerber, sind herzlich willkommen und können ihre Leidenschaft für die Beratung und ihren Wunsch, exzellente Experten für Kundenbeziehungen zu werden, verfolgen.

Im Nachgang der Veranstaltung erhalten die Teilnehmer garantiert binnen 48 Stunden die Information von Ayming, wie sie sich beim Job-Dating geschlagen haben.

Interessenten können sich hier mit ihrem Lebenslauf anmelden und erhalten im Anschluss daran ihre individuelle Einladung.

Quelle AxiCom GmbH