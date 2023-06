Dobry dzień, Warschau!

Barceló Hotel Group eröffnet erstes Hotel in Polen

Spanier auf Expansionskurs: Die Barceló Hotel Group mit Sitz auf Mallorca begrüßt Gäste ab Juni 2023 im neuen Barceló Warsaw Powiśle, benannt nach dem gleichnamigen Warschauer Trendviertel. Der Neubau im ehemaligen Kraftwerk Elektrownia Powiśle mit 151 Zimmern markiert das erste Hotel der Gruppe in Polen. Ziegelsteine, gebeiztes Holz und Beton prägen das Industriedesign des Vier-Sterne-Hotels, das sich am Ufer der Weichsel nur wenige Meter vom berühmten Kopernikus-Wissenschaftszentrum entfernt befindet. Zu den Highlights zählen ein Rooftop-Pool mit bester Sicht über die Dächer der Hauptstadt sowie die Sky Bar im fünften Stock. Ausgefallene Lichtinstallationen in der Lobby sowie helle Möbel harmonieren mit der dunklen Farbgebung der Wände.

Als Meeting-Point für Gäste und Einheimische empfiehlt sich die Lobby Bar mit gemütlicher Sofaecke und einem langen Co-Working-Tisch. Die Wände der Bar sind komplett mit Bücherregalen verkleidet und erinnern so an ein gemütliches Wohnzimmer. Gäste dinieren im Hauptrestaurant mittags und abends á la Carte. Im Vordergrund stehen neben lokalen Spezialitäten auch modern interpretierte Fusion-Gerichte. Eine Übernachtung für zwei Personen inklusive Frühstück beginnt in der Kategorie Superior ab 150 Euro. Weitere Informationen finden sich unter www.barcelo.com/de-de/barcelo-warsaw-powisle.

Die spanische Barceló Hotel Group betreibt derzeit sieben Häuser in Osteuropa. Neben dem Barceló Warsaw Powiśle eröffnet diesen Sommer in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana ein Hotel der Marke Occidental Hotels & Resorts.

Bild: © Barceló Hotel Group

Quelle: STROMBERGER PR GmbH