Das neue Grill-Tool für den Sommer: Mit dem BBQ Rescher* wird’s außen knusprig und innen saftig!

An den Grill, Feuer, los! Ab jetzt heizt der BBQ Rescher jeder Grillparty ein: Mit dem multifunktionalen Edelstahl-Halter gelingen zarte Spareribs, knuspriges Bauchfleisch und Co. im Handumdrehen. Dank seiner speziellen Form ist das Grillgut im idealen Winkel fixiert und überschüssiges Fett kann abtropfen. So entstehen extra krosse Krusten!

Die „Wammerl“ müssen „resch“ sein

Bei ihrem Pitch in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ gab es von den Gründern Tobi und Alex Bayerisch-Nachhilfe: Die „Wammerl“, also Bauchspeckstreifen vom Grill, müssen „resch“ sein – also knusprig. Da sie selbst als leidenschaftliche Griller nicht immer das perfekte Ergebnis erzielten, erfanden sie kurzerhand den BBQ Rescher. Einem Löwen hat es besonders gut geschmeckt: Investor Ralf Dümmel machte ein Angebot und die Gründer schlugen ein.

Perfekter Winkel für knusprige Krusten

Mit dem BBQ Rescher wird das Grillgut außen knusprig und bleibt innen saftig – von köstlichem Bauchfleisch über zarte Spareribs, leckeren Fisch und krosse Chicken Drumsticks bis hin zu knackigen Spießen! Der hochwertige Edelstahl-Halter sorgt dafür, dass das Fleisch oder Gemüse im perfekten Winkel auf dem Rost liegt, und eignet sich für nahezu jeden Grill mit oder ohne Deckel. Er ist langlebig, leicht zu reinigen und kann nach dem BBQ einfach in die Spülmaschine. Dank praktischer Seitengriffe lässt er sich mit Topflappen oder Grillhandschuhen ganz einfach vom Rost nehmen und tragen. Der BBQ Rescher ist das neue, unverzichtbare Tool für die Grillsaison und begeistert alle am Tisch mit perfekt gegartem, knackigem Grillgut!

„Wir lieben Grillen und wir mögen unsere Wammerl resch! Deswegen wollten wir ein praktisches Grill-Tool entwickeln, das vielseitig einsetzbar ist und für schön krosse Krusten sorgt. Mit unserem BBQ Rescher bekommen Grillfans leckeres Bauchfleisch, Spareribs, Spieße, Fisch und auch Hähnchenschenkel noch einfacher hin – und zwar innen saftig und außen resch!“ Alex Feilen Mitgründer von BBQ Rescher

„Was Tobi und Alex in „Die Höhle der Löwen“ gezeigt haben, hat alle Löwinnen und Löwen umgehauen. Mit dem BBQ Rescher wird der Bauchspeck auf dem Grill nun endlich „resch“ – oder wie wir im Norden sagen: knusprig! Auch perfekt für Fisch, Spieße, Chicken Drumsticks und vieles mehr. Also: An den Grill, fertig und resch!“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe Produktvorstand The Social Chain AG

Der BBQ Rescher ist unter www.bbq-rescher.de aktuell für 19,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.

*Nach der Aufzeichnung benannte sich das Startup um: Aus Bavarian Rescher wurde BBQ Rescher!

