Belmonte Tirol – das neue Boutique Hotel in Osttirol: Alles, was das Leben schöner macht

Klein – und sowas von oho! Der Osttiroler Bergurlaub hat eine neue Adresse. In Sillian, dort wo das ganze Jahr die Bergsportler und Naturgenießer aus dem Vollen schöpfen, hat das Belmonte Tirol – Boutique Hotel eröffnet. Eine gelungene Komposition aus Naturverbundenheit und dem angenehmen Hauch von Luxus, den Genießer so schätzen. Das Belmonte Tirol ist ein überzeugender Rückzugsort, um Entspannung zu fühlen, sportliche „Höhenflüge“ zu erleben und sich von ausgezeichneter Cuisine überraschen zu lassen.

Cocooning – luxuriös und charmant

Endlich Zeit für mich. Das Belmonte Tirol holt die Natur ins Haus. In den Zimmern des einladenden Boutique Hotels tauchen Gäste in Wohnwelten aus ursprünglichen Materialien ein. Das Ambiente und das Raumklima sind wohltuend. Den zeitgeistigen Kontrapunkt setzen modernes Design und technische Raffinessen. Viel Liebe steckt in durchdachten Details. Hier zieht man sich gerne in die „eigenen vier Wände“ zurück und lässt in privaten Wohlfühlstunden den Alltag hinter sich. Wer sich etwas Besonderes gönnen möchte, bucht eine Belmonte Mountain Suite mit einem privaten SPA (ab August 2023). Von der Sauna hinaussteigen auf die große Terrasse und den Blick in die Berge schweifen lassen, das ist pure Erholung.

Durchatmen – die Osttiroler Berge hautnah

Rausgehen, sich bewegen, die Schönheit der Berge wirken lassen. Das Belmonte Tirol ist ein Ort, um in der Natur die innere Ruhe zu finden. 266 Dreitausender ragen in der Umgebung in die Höhe. Das begeistert die Bergsteiger. Wer nicht so hoch hinaus will, der findet in den idyllischen Seitentälern traumhafte Möglichkeiten zum Wandern und Biken. Der Karnische Höhenweg von Sillian nach Kärnten bietet ein einzigartiges Erlebnis für Naturliebhaber. Nicht umsonst zählt er zu den schönsten Weitwanderwegen Europas.

Die Radfahrer sind entlang des beliebten Drauradwegs von Sillian bis an die slowenisch-kroatische Grenze unterwegs. Klettersteige warten auf ihre Bezwingung. Mit dem Paragleiter zu unvergesslichen Panoramen abheben, mit der Familie Wild- und Nationalparks erleben – Berge, Wälder und Gewässer betten das Belmonte Tirol in eine unvergleichbare Kulisse. Bis spät in den Herbst zeigt sich die Umgebung des Hotels in ihrer bunten Vielfalt. Ehe der Winter Sillian in das beliebte Skizentrum Sillian-Hochpustertal verwandelt. Noch mehr Sport gefällig? Hotelgäste haben kostenfreien Zutritt zu dem 600 m2 großen Fitnessstudio im Ort.

Zurücklehnen – Relax, Saunieren, Beauty

Raum und Zeit fürs Nichts-Tun, das braucht die Seele. Das Mountain SPA im Belmonte Tirol ist eine exklusive Area, um in Balance zu kommen. Im Dampfbad oder in der Sauna schwitzen, in der Relaxzone in der bequemen Liege versinken. Die Belmonte Treatments kümmern sich um Massagen und Beauty. Boutique-Wellness vom Feinsten erfreut Gäste, die Stress abbauen und frische Kräfte tanken möchten.

Exquisit speisen – im La Rosa

Im „La Rosa“ im Belmonte Tirol wird hervorragend gekocht. Der Küchenchef versteht es, regionale und internationale Einflüsse zu einzigartigen Gerichten zu vereinen. Eines ist klar: Dem Chef de Cuisine kommen nur die frischesten Zutaten, vorrangig von heimischen Anbietern, in die Küche. Beim Frühstück duften die Brote vom Bäcker „um´s Eck“. Genießer starten mit gesunden und hochwertigen Lebensmitteln in den Tag. Zusammen mit einem Gläschen Prosecco auf der Terrasse kann der Morgen nur gelingen.

Wer sich für die Gourmetpension entscheidet, der wird mit vielen Köstlichkeiten den ganzen Tag über verwöhnt: Schmackhafte Suppen, knackige Salate, hausgemachte Kuchen und Strudel am Nachmittag und das Gourmet-Menü im La Rosa am Abend, das den Urlaubstag exklusiv ausklingen lässt. Die Antipasti-Auswahl des Belmonte Tirol ist in aller Munde, ebenso die regionale Käseauswahl und die verführerischen Desserts. Selbstverständlich gibt es auch vegetarische und vegane Gerichte. Cheers! Die Getränkeauswahl an der Bar kann sich sehen lassen.

Wer die Berge und die Aktivität liebt, für den kommt das Belmonte Tirol – Boutique Hotel genau richtig. Wer einfach einmal nur faulenzen möchte, der wird das ruhige Flair und das Mountain SPA lieben. Und: Im Belmonte Tirol machen auch Businessreisende gerne Halt, um sich ein paar gemütliche, erholsame Stunden zu gönnen.

Bildquelle: Boutique Hotel

Quelle © mk Salzburg