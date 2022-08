Die Gründung von einem Start-Up ist mit Mut und Risiken verbunden. Am Ende steht stets der Wunsch, ein renommiertes Unternehmen zu entwickeln, was sich auf dem Markt etablieren kann. Das Endprodukt soll die Einzigartigkeit des Unternehmens widerspiegeln, das Abheben von der Konkurrenz wird dabei aber schnell zum Problem. Standardsoftware liefert den typischen Einheitsbrei, der in der Branche schon bekannt ist. Langfristig ist benutzerdefinierte Software die bessere Lösung, da sie auf Individualität und Besonderheit setzt.

Mehr Flexibilität und Personalisierung

Wenn Ihr Start-Up Software benötigt, soll diese nach Ihren Bedürfnissen gestaltbar sein. Indem Sie auf indivual Software Entwicklung setzen, haben Sie immer die Möglichkeit, diese nach Ihren individuellen Kriterien zu modifizieren. Ihr Entwicklerteam kann einzigartigen Ideen Leben einhauchen und so Ihrem Start-Up helfen, sich von der großen Masse abzugrenzen. Sie haben den Wunsch, mit Ihrer digitalen Präsenz etwas Besonderes zu kreieren? Dann ist die Entscheidung für Software von der Stange nicht die Richtige für Sie.

Skalierbarkeit von der Start-Ups profitieren können

Kundensoftware bietet Ihnen nicht nur einzigartige Schnittstellen zur bisher vorhandenen Software, sondern auch die Möglichkeit, künftig neue Ideen zu integrieren. Ihr Start-Up sollte immer in der Lage bleiben, auf neue Bedürfnisse reagieren zu können und Software bei Bedarf zu verändern. Entscheiden Sie sich hingegen für Standardsoftware, müssen Sie immer mit den Funktionen arbeiten, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden. Möchten Sie sich an jede Veränderung anpassen können, ist individuell für Sie entwickelte Software die bessere Lösung und unterstützt Ihr Startup.

Investition für mehr Profit

Auf den ersten Blick wirkt Software von der Stange günstiger und ist für Sie eine geringere Investition. In Wahrheit ist es langfristig aber oft teurer, wenn Sie auf Standard setzen. Die Investition ist zu Beginn Ihres Start-Ups hoch und kann Sie belasten, doch Sie erwerben so die vollständige Kontrolle über all Ihre Geschäftsprozesse. Langfristig macht sich die Investition bezahlt, da Sie sich nicht auf einen Service verlassen müssen, der auch von tausenden weiteren Unternehmen genutzt wird. Sie haben die Modifikationsmöglichkeiten selbst in der Hand und können jederzeit reagieren, wenn es zu Veränderungen kommt.

Maximaler Schutz für Start-Ups ist wichtig

Als Start-Up Unternehmer möchten Sie keinen Arbeitstag versäumen und daher ist der Schutz Ihrer Software von hoher Wichtigkeit. Ein Hackerangriff oder ein Fehler kann dazu führen, dass sich ein Unternehmen nie wieder erholt. Bei kundenspezifischer Software setzen Sie auf den Goldstandard, denn Zuverlässigkeit und Sicherheit sind weit über dem Niveau von Standardsoftware angesiedelt. Alle Entwickler, die sich um Ihre Software bemühen, haben stets den Schutz Ihrer Daten im Sinn und damit den Schutz Ihres Unternehmens.

Integration passt sich nahtlos an Ihr Unternehmen an

Um die Software in Ihr Start-Up zu integrieren, braucht es keine großen Arbeitsschritte, denn sie ist Ihnen auf den Leib geschneidert. Handelsübliche Software hat oft das Problem, dass Sie nicht mit anderen genutzten Produkten von Ihnen harmoniert und es zu Fehlern kommt. Wurde die Software speziell für Ihr Start-Up entwickelt, können Sie diese Probleme umgehen. Zusätzlich lässt sich die verwendete Software regelmäßig optimieren und verändern, ganz nach Ihrem Bedarf.

Autor David Williams

