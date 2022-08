In wenigen Monaten wird POMMES FREUNDE die für 2022 anvisierte Marke von 50 Stores geknackt haben und untermauert mit den jüngst unterzeichneten Expansions-Vereinbarungen zugleich das weitere dynamische Wachstum. Die Premium Fast Food-Kette aus München hat Mietverträge unterschrieben beziehungsweise Vereinbarungen für folgende Standorte getroffen: München (in der Nymphenburger Straße und am Tegernseer Platz), Göppingen (AGNES Shopping Center) Darmstadt (Town House Projekt), Mainz (Römerpassage), Viernheim (Rhein-Neckar-Zentrum), Weil am Rhein (Dreiländergalerie) sowie in Kempten (Forum Allgäu).

Besonders erfreulich ist auch in Inbound-Nachfrage unter den Franchisepartnern, die das Wachstum zusätzlich befeuert: Der bestehende Franchisepartner Jari Stus (International Systems Holding GmbH) wird in den kommenden 24 bis 36 Monaten 15 neue Stores eröffnen, regionale Schwerpunkte sind dabei Baden-Württemberg, Thüringen sowie Nordbayern. Die insgesamt 23 Neueröffnungen eingerechnet, beläuft sich die Anzahl der Filialen von POMMES FREUNDE dann auf 64.

Am weitesten fortgeschritten sind die Umbaumaßnahmen unter den acht geplanten Neueröffnungen in Weil am Rhein, dort wird voraussichtlich im September ein 80-Quadratmeter-Store im Foodcourt des neuen, siebengeschossigen Einkaufszentrums eröffnen. Von den acht neuen Stores sind sechs Neueintritte in den jeweiligen Städten und die zwei Münchner Stores (Eröffnung jeweils bis zum dritten Quartal 2023) verstärken die Präsenz am Heimatmarkt: Mit den beiden Neuzugängen hat POMMES FREUNDE bald 13 Outlets in der bayerischen Landeshauptstadt.

“Wir sind sehr froh, dass wir in der Expansion mit Beginn der zweiten Jahreshälfte weiter angreifen können. Dies ist besonders erfreulich vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen, wie Energiekrise, explodierenden Kosten im Baugewerbe, hoher Inflation und weniger verfügbaren Flächen, die auf den Markt kommen. Mit den jüngst unterzeichneten Mietverträgen konnten wir wieder einige weiße Flecken auf der Deutschlandkarte besetzen”, erklärt Sebastian Petz, Gründer und Geschäftsführer von POMMES FREUNDE.

Bis zu 80 neue Arbeitsplätze werden durch die acht Neueröffnungen geschaffen

Mit den acht Neueröffnungen kommen rund 600 Quadratmeter neue Fläche hinzu und es werden bis zu 80 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Nachfrage nach genussvollen und frisch zubereiteten Pommes, Premium-Burger und Wurstspezialitäten ist damit bundesweit ungebrochen. Zentral in der Philosophie von POMMES FREUNDE ist das Produktversprechen, dass für die Gerichte nur beste Zutaten verwendet werden. So sind beispielsweise die frischen Pommes Frites sind aus ganzen Kartoffeln, die niemals tiefgekühlt werden.

Die Wurst wiederum ist “Made in Germany” und stammt von einem Familienbetrieb. Bei allen Lieferanten setzt POMMES FREUNDE auf Qualität und wählt Lieferanten und Hersteller gezielt aus. Standard in allen POMMES FREUNDE Stores ist dabei die offene Küche. Dadurch erlebt der Gast den kompletten Herstellungsprozess durch die offene Küche und kann jederzeit interagieren.

Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Trends sind im Fokus

POMMES FREUNDE steht dabei nicht nur für den fleischhaltigen Genuss: Zu jedem Fleischgericht gibt es auch eine vegetarische oder auch vegane Alternative. Auch im Bereich Nachhaltigkeit setzt das Unternehmen auf Konsequenz: Salate, Gemüse und Backwaren werden falls möglich über regionale Lieferanten, POMMES FREUNDE kooperiert bundesweit mit der Resteverwerter-Initiative „Too good to go“ und nutzt in allen Läden Ökostrom. Zudem verzichtet der Premium Fast Food-Anbieter bereits weitgehend auf Plastik und setzt beispielsweise auf plastikfreie Verpackungen.

Mit diesem stringenten und konsequent umgesetzten Konzept konnte POMMES FREUNDE auch in seinen eigenen Reihen überzeugen: Mit einem der bestehenden Franchise-Partner konnte kürzlich eine Vereinbarung über die Eröffnung von 15 weiteren Stores unter seiner Regie getroffen werden.

“Wir freuen uns sehr, dass wir neue Franchise-Partner von unserem Konzept überzeugen konnten und sind glücklich, dass auch Bestandspartner weitere Outlets eröffnen möchten. Das ist für uns der größte Beweis für ein funktionierendes und attraktives Franchisesystem, wenn starke Nachfrage aus den eigenen Reihen kommt. Mit POMMES FREUNDE bieten wir ein zukunftsorientiertes Konzept mit klaren und schlanken Strukturen – perfekt für den Schritt in die Selbstständigkeit, erklärt Sebastian Petz”. Die 15 neuen Stores sollen in den kommenden 24 bis 36 Monaten eröffnet werden.

