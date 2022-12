Lightyear: Bernd Martens wird neuer Chief Operating Officer

Das Hightech-Unternehmen Lightyear, Hersteller des ersten Solarautos der Welt, ernennt Dr. Bernd Martens zum neuen Chief Operating Officer (COO). Martens bringt drei Jahrzehnte Branchenerfahrung mit und verantwortet nun die Überwachung kritischer Betriebsbereiche bei Lightyear – dazu gehören Produktion, Einkauf und Qualitätskontrolle.

Neue strategische Möglichkeiten

Bislang stand Martens dem Hightech-Experten Lightyear als leitender Berater zur Seite. Nun soll er das Unternehmen strategisch beim Übergang von der Produktion seines ersten Solar-Elektroauto-Modells (Lightyear 0) zur Entwicklung und Herstellung des Massenmarktmodells unterstützen: dem Lightyear 2. Sein Vorgänger, Hans Heijmans, ist jetzt Geschäftsführer des Lightyear-Teams. Er entwickelte die patentierte Solarpanel-Technologie von Lightyear. Durch sie kann das Unternehmen seine Mission zu grünerer Mobilität für jeden und überall vorantreiben.

„Ich freue mich darauf, Lightyear als COO zu unterstützen und Mobilität für Verbraucher nachhaltiger sowie bequemer zu gestalten“, sagt Bernd Martens, COO von Lightyear. „Unser erstes Ziel wird es sein, den Lightyear 2 als Business Case umzusetzen – und das unter besonderer Berücksichtigung von Technologie, Kosten, Budgets, Qualität und Zeit. Hier begleite ich sämtliche Schritte der Produktion. Als Teil des Teams ich Lightyear außerdem dabei helfen, seine Zuliefererbasis und seine Rolle als hocheffizienter Auftragsfertiger weiter auszubauen.“

Umfangreiche Erfahrung im Automobilbereich

Martens‘ Karriere begann vor über dreißig Jahren bei Mercedes und setzte sich im Laufe der Jahre in den höheren Führungsebenen bei Volkswagen sowie Audi in der ganzen Welt fort – darunter Deutschland, Brasilien, Mexiko und Italien. Seine Expertise in den Bereichen Finanzierung, Beschaffung und IT haben ihn zu einem zuverlässigen Berater in der Automobilindustrie gemacht.

Lex Hoefsloot, CEO und Mitbegründer von Lightyear: „Wir gestalten Mobilitätstechnologien neu, indem wir jedes Element überdenken und über den Tellerrand schauen. Dabei legen wir großen Wert darauf, unsere Expertise noch weiter zu verbessern. Nur so können wir saubere Mobilität für einen breiteren Markt entwickeln. Und daher sind wir dankbar, Bernd Martens als COO mit an Bord zu haben. Sein umfangreiches Wissen wird uns helfen, unsere operativen Prozesse zu optimieren und unsere Marktposition zu stärken.“

Diese Ankündigung erfolgt, nachdem das Unternehmen Ende November mit dem Lightyear 0 erfolgreich die Produktion seines ersten Solar-Elektrofahrzeugs begonnen hat. Die erste Kundenauslieferung soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Bild Dr. Bernd Martens, COO von Lightyear

Quelle TEAM LEWIS