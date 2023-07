Mit KI Innovation in die Pflege bringen

Beyond Emotion präsentiert BEJOY

Das Hamburger Startup Beyond Emotion kündigt den bevorstehenden Launch von BEJOY an. BEJOY ist ein revolutionärer digitaler Bilderrahmen, der mithilfe von Künstlicher Intelligenz in der Lage ist, Emotionen zu erkennen und Stimmungen zu analysieren. Das Produkt findet vor allem in der Pflege seinen Einsatz und ermöglicht es, dass An- und Zugehörige, bei starker negativer Stimmung oder längerer Inaktivität der zu pflegenden Person sofort benachrichtigt werden. Somit können Unsicherheit und Sorgen im Alltag reduziert und die Lebensqualität sowie Flexibilität aller Beteiligten gefördert werden.

Risiken der Isolation und fehlenden Unterstützung: Die Herausforderungen des Alleinlebens im Alter

Angesichts überfüllter Pflegeheime und der damit verbundenen Herausforderungen, bietet das Wohnen allein zu Hause für Seniorinnen und Senioren eine Alternative. Jedoch birgt diese Option Risiken, da die Isolation und fehlende Unterstützung zu Unsicherheit und Sorgen führen können. BEJOY wurde entwickelt, um diesen Bedenken entgegenzuwirken und Sicherheit sowie Verbundenheit für Seniorinnen und Senioren zu fördern. Durch die Emotionserkennung und Stimmungsanalyse ermöglicht BEJOY eine verbesserte Betreuung und Unterstützung, während An- und Zugehörige über negative Stimmungen oder längere Inaktivität sofort benachrichtigt werden.

„Mit BEJOY möchten wir Seniorinnen und Senioren eine sichere und verbundene Umgebung bieten, insebsondere wenn sie eigenständig zuhause wohnen. Durch die innovative Technologie von BEJOY schaffen wir eine Möglichkeit, die soziale Teilhabe zu fördern und gleichzeitig die Sicherheit und das Wohlbefinden zu gewährleisten“, erklärt Hanne Butting, Mitgründerin und CSO von Beyond Emotion.

Flexibilität und Zeitmanagement: Die unsichtbare Koordinierung des Alltags

Der digitale Bilderrahmen von Beyond Emotion gibt nicht nur Seniorinnen und Senioren Sicherheit in ihren eigenen vier Wänden, sondern bietet auch den An- und Zugehörigen eine wertvolle mentale Entlastung. Mit Flexibilität im Alltag und einem verbesserten Zeitmanagement ermöglicht BEJOY eine unsichtbare Koordinierung und Planung des Alltags, um den “Mental Load” zu reduzieren. Jeder Tag ist voller emotionaler Belastungen, die sich negativ auf das Wohlbefinden auswirken können. Durch BEJOY kann diese Last reduziert und gleichzeitig die Selbstständigkeit der Seniorinnen und Senioren bewahrt werden. Durch das Teilen von Bildern über die BEJOY-App ermöglicht BEJOY den An- und Zugehörigen, in Verbindung zu bleiben und die Verbundenheit zu stärken. Diese innovative Funktion schafft eine neue Form der Interaktion und fördert die generationsübergreifende Verbundenheit.

“Bei Beyond Emotion ist es unsere Mission, eine positive Veränderung in der Pflegebranche herbeizuführen und Seniorinnen und Senioren dabei zu unterstützen, ein sicheres und verbundenes Leben zu führen”, erklärt Hanne Butting. “Mit BEJOY haben wir eine Lösung geschaffen, die nicht nur die Lebensqualität verbessert, sondern auch die spezifischen Bedürfnisse der älteren Generation berücksichtigt. Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur Förderung von Sicherheit, Verbundenheit und Wohlbefinden zu leisten.”

Der digitale Bilderrahmen BEJOY wird zum Preis von 499,- Euro angeboten und beinhaltet ein Tablet mit Halterung, das als digitaler Bilderrahmen fungiert. Zudem ist eine SIM-Karte enthalten, um eine stabile Internetverbindung sicherzustellen. Für die Nutzung der BEJOY-App wird eine monatliche Gebühr von 29,50 Euro bei einer 12-monatigen Laufzeit erhoben. Der Vorverkauf hat bereits gestartet. Zum pre-Launch gibt es aktuell noch einen Rabatt von 20 Euro.

Innovative KI-Technologie zur Emotionserkennung für einen Mehrwert in verschiedenen Bereichen

Beyond Emotion wurde als Ausgründung der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) gegründet und erhielt Unterstützung durch das EXIST Gründerstipendium. Das Gründerteam, bestehend aus Dr. Arne Bernin, Hanne Butting und Sobin Ghose, bringt insgesamt 18 Jahre Forschungserfahrung in der Emotionserkennung und Mensch-Computer-Interaktion mit und hat eine innovative KI-Technologie zur Emotionserkennung entwickelt. Diese Technologie bietet einen Mehrwert für viele Bereiche, insbesondere vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und des Fachkräftemangels.

“Unsere Vision ist es, den demographischen Wandel mit unserer innovativen Technologie zu begleiten und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten”, betont Hanne Butting. “Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung sind wir bestrebt, den demographischen Wandel aktiv mitzugestalten. Wir sind überzeugt, dass unsere Technologie einen bedeutenden Einfluss auf die Zukunft haben wird, und freuen uns darauf, weiterhin innovative Lösungen zu entwickeln, und die Lebensqualität von Menschen weltweit zu verbessern.”

