Expertenpower für Finanzbildung: Fintech Bling startet hochkarätiges Education Board

Bling, das erste Family-Fintech in Europa, gründet ein externes Education Board, das aus renommierten Expert:innen für finanzielle Bildung besteht. Ziel des Education Boards ist es, die Qualität bestehender und neuer Funktionen zu sichern sowie pädagogisch wertvolle Inhalte und Ideen in die Produktentwicklung stärker einfließen zu lassen.

“Bei der Zusammenstellung unseres Education Boards war es uns besonders wichtig, selektive und erfahrene Expert:innen mit großem Enthusiasmus für das Thema zu finden. Mit unseren aktuellen Mitgliedern ist es uns perfekt gelungen!” Nils Feigenwinter, Co-Founder und CEO von Bling

Seit Sommer 2022 bietet Bling eine Family-Banking-Lösung an: mit der Bling-Card und App bezahlen Kinder und Jugendliche selbständig. Mit der Bling-App lernt die ganze Familie den Umgang mit Geld. Eine Idee, die nicht nur bei Investor:innen gut ankommt: Ein Jahr nach dem Start nutzen bereits Zehntausende Familien das Angebot von Bling. Dabei spielt die Vermittlung von Finanzkompetenz bei Bling seit dem Launch eine große Rolle. In der App-Ansicht für Kinder vermittelt Bling mit Finanz-Tipps, Sparzielen und vielen weiteren Funktionen und Inhalten spielerisch Finanzkompetenz. Darüber hinaus informiert Bling auf Social Media über wichtige Themen rund um persönliche Finanzen und erreichte mit seinen Videos bereits über eine Million Jugendliche.

Mit Verena Pausder, einer der ersten Business Angels bei Bling, profitiert das Family-Fintech bereits seit eineinhalb Jahren von der Expertise der mehrfachen Gründerin, Bildungsexpertin und Mutter. Mit dem neuen Education Board wird die Expertise sowohl im Finanz- als auch im Pädagogikbereich weiter verstärkt. “Ohne Zustimmung des Education Boards werden wir keine Funktion umsetzen”, so Nils Feigenwinter, Co-Founder und CEO von Bling.

Das Expert:innengremium wird monatlich mit einem “Update aus dem Bling-Maschinenraum” versorgt, mit Informationen über die aktuellen Entwicklungen und Ideen. Die Mitglieder teilen ihre Meinung mit dem Produktteam sowie der Geschäftsführung des Family-Fintechs und treten in regelmäßigen Austausch mit ihnen.

Anissa Brinkhoff, die über Finanz- und Weiterbildungsthemen schreibt und sich in den Bereichen Female Finance und Finanzbildung engagiert, sagt: „Sowohl Bling als auch die Bling-Familien werden in großem Maße vom Education Board profitieren. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem ambitionierten Team innovative Wege zur Vermittlung von Finanzkompetenz zu finden.“

Mitglieder des Education Boards (v.l.n.r.):

Christoph Krüger ist Schulleiter, Lehrer, Familienvater, Podcaster und YouTuber. An seiner Schule versucht er, Schüler:innen für Wirtschaft und Finanzen zu begeistern und diese Themen simpel und spannend zu vermitteln.

Anissa Brinkhoff ist Finanzjournalistin und gründete verschiedene Podcasts zu dem Thema Frauen und Finanzen, in denen sie über die Themen Geld, Finanzbildung und Altersvorsorge spricht. Sie hält Vorträge zu den Themen Geld und Finanzen und sensibilisiert vor allem Frauen für diese Inhalte.

Sven Schumann ist leitender Angestellter bei der Gruppe Deutsche Börse. Er ist Experte für Wirtschafts- und Finanzbildung und befasst sich zudem mit den Rahmenbedingungen für Vermögensaufbau und Altersvorsorge am Kapitalmarkt. Seit 2020 ist er Co-Vorsitzender des Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland, das sich für die hinreichende und verpflichtende Verankerung ökonomischer Bildung in allen weiterführenden Schulen in Deutschland und eine bessere fachbezogene Qualifikation der Lehrkräfte einsetzt.

Babett Mahnert ist Business- und Finanzcoach, Unternehmerin, Bankbetriebswirtin und Podcasterin. Sie hat Schulgold mitgegründet, die erste Online-Lernplattform für Finanzwissen für Jugendliche, Lehrkräfte und Schulen.

Quelle Bild und Text: Bling Services GmbH