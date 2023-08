MY MAYR MED Resort: Ernährungskompetenz stärken und Heilfasten

Einfach einmal alles hinter sich lassen. Den Alltag, den Stress und die Verpflichtungen. Sich Zeit nehmen für den Körper, die Gesundheit und den Geist. Dafür gibt es jetzt einen besonders schönen Ort: Das MY MAYR MED Resort im idyllischen Bad Birnbach. In das neue Gesundheits- und Wellness-Refugium kommen Menschen, um zu entschlacken, aufzutanken und neue Kräfte zu sammeln. Vieles dreht sich hier um die Ernährung. Denn eine ausgewogene Ernährung ist die Basis der Gesundheit. Das wissen wir. Doch wie steht es mit der Umsetzung?

MY MAYR MED bringt erfahrene Ernährungsexperten, spezialisierte Gourmetköche und gesundheitsbewusste Genießer „an einen Tisch“. Die besten, saisonalen, regionalen und biologischen Zutaten werden mehrmals täglich frisch und mit Sorgfalt zu wohltuenden Köstlichkeiten veredelt. Hier ist Raum und Zeit, um in Koch- und Ess-Kursen den Sinn für großartige Aromen zu schärfen und ein neues Bewusstsein für achtsames Essen zu schaffen.

Vorträge und gemeinsames Kochen bereichern mit wertvollem Wissen rund um die Verarbeitung hochwertiger Lebensmittel. Und die MY MAYR MED Philosophie geht noch viel weiter. Ein reizreduziertes Resort-Ambiente schafft die beste Voraussetzung, mentale Regenerationsprozesse in Gang zu setzen. Ein ärztliches Gesundheitszentrum fügt sich in eine vielseitige Oase zum Wohlfühlen ein. Physiotherapie und Beauty spielen eine ebenso große Rolle wie Wellness, Spa, Fitness und behagliches, komfortables Wohnen.

MY MAYR MED entdeckt altes Wissen neu

F.X. Mayr-Kuren verbessern die Eigenkompetenz für gesunde und bekömmliche Ernährung. Längst handelt es sich nicht mehr um Milch-Semmel-Diäten. Vielmehr beziehen zeitgemäße Mayr-Kuren nebst der Darmreinigung viele Aspekte mit ein, die den gesundheitlichen Anforderungen unserer Zeit Rechnung tragen. Das Ärzte- und Therapeutenteam von MY MAYR MED setzt auf eine einzigartige Kombination traditioneller F.X. Mayr-Kuren mit orthopädischer Behandlung und modernsten Techniken, die so in Deutschland kaum zu finden sind. Sechs Kurstufen werden dabei durchlaufen, die den Darm reinigen, die Verdauung verbessern und den Körper entschlacken. Die individuellen Ernährungspläne sind darauf ausgelegt, Burnout, Gewichtsproblemen, Abgeschlagenheit, Diabetes, Müdigkeit, Kraftlosigkeit und Schmerzen des Bewegungsapparates entgegenzuwirken.

MY MAYR MED ist ein Ort, der uns daran erinnert, wie wichtig Selbstfürsorge ist. Mit den speziellen Therapien des neuen Gesundheitsresorts fällt es leicht, Verbindung mit dem eigenen Körper aufzunehmen. „Wir möchten, dass es Ihnen gut geht“, sagt Bianka Hallhuber, die Hotelmanagerin. Der neue „Tempel des Wohlbefindens“ hat sich einen wunderbaren Standort ausgesucht. Eine schier endlose Naturlandschaft lädt zum Wandern und Radfahren ein.

Der „Bella Vista Golfpark“ ist nur 600 Meter vom Hotel entfernt (Gäste des MY MAYR MED Resort erhalten Greenfee-Ermäßigungen). An warmen Sommertagen sorgt eine Radtour entlang der Flusstäler des Inn oder Rottals für eine erfrischende Brise. Oder ein Besuch im Thermalbad „Rottal Terme“: 30 verschiedene Becken sowie 13 Saunen und Dampfbäder laden zum Entspannen ein. In der Buchung einer MY MAYR Kur ist zweimal wöchentlich der Eintritt in die „Rottal-Terme“ enthalten. Ausspannen, auftanken, echt erholen – dafür wurde das neue MY MAYR MED Resort geschaffen

Bild Hauseigener Kochkurs @ Mood Photography MY MAYR MED Resort

Quelle mk Salzburg