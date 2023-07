Blocktrainer Capital ist Anteilseigner von terahash

Die terahash.energy GmbH geht weitere strategische Schritte. Die Blocktrainer Capital GmbH ist nun Teil des Unternehmens und hält 20% der Anteile. Die Nummer eins im Bereich Education, einer der erfolgreichsten und größten Bitcoin-Youtube-Kanal-Betreiber geht mit dem jungen Startup terahash eine langfristige Partnerschaft ein.

Roman Reher und Bastian Bleker sind somit Co-Founder

Die Blocktrainer Capital übernimmt 20% der terahash.energy GmbH Geschäftsanteile und steigt in das Start-up terahash ein. Es handelt sich um eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde auf Co-Founder-Ebene. In erster Linie geht es aber darum mit Blocktrainer Expertenwissen und Reichweite ins Boot zu holen. Die Partnerschaft ergänzt sich auf vielen Ebenen: Spin-Off aus traditionsreicher Familienunternehmung (Kläger Group) trifft auf Bitcoin-Community, Marke und Expertenwissen. Terahash beschäftigt sich mit New Energy Solutions & Research und bietet Bildungs- und Beratungsleistungen im Bereich Energie und Bitcoin an.

Das Projekt und die Marke Blocktrainer werden von der in Münster ansässigen bCyber GmbH betrieben. Der Blocktrainer ist mittlerweile die erfolgreichste und reichweitenstärkste deutsche Marke mit Bitcoin-only Fokus. Langfristig ausgelegt gehen Roman Reher (CEO und Founder Blocktrainer) und sein Geschäftspartner Bastian Bleker als zusätzliche terahash Co-Founder mit Kristian Kläger, CEO und Founder der terahash.energy GmbH, in die Zukunft. Gemeinsam soll das Produkt- und Serviceangebot verfeinert und ausgebaut werden, um als „Eingangstür in die Bitcoin-Welt“ zu agieren und die Menschen auf ihrer Bitcoin-Entdeckungsreise professionell zu begleiten.

Synergien nutzen, Netzwerk erweitern

Die terahash.energy GmbH hat ihren Fokus vor allem im Bereich New Energy Infrastructure und Bitcoin-Rechenzentren und agiert als Berater und Fachplaner. Interessierte Unternehmen und Einzelpersonen, die diese Technologie als hochflexiblen Stromabnehmer verstehen und in ihre Prozesse integrieren möchten, finden bei terahash den richtigen Ansprechpartner.

Blocktrainer verfügt über tiefgehendes IT- und Bitcoin-Blockchain-Fachwissen sowie über ein breites Netzwerk in diesem Bereich. Als einer der erfolgreichsten Youtuber und Educator Europas – inzwischen Experte beim Nachrichtenmagazin Focus und regelmäßig im Fernsehen bei Dokumentationen und Reportagen über die Bitcoin-Technologie zu sehen – bringt Roman Reher eine große Reichweite und Community mit und bereichert sowohl mit seiner Branchenerfahrung als auch mit seinem Gespür für Marketing & Kommunikation das Team terahash.

„Terahash und Blocktrainer ergänzen sich perfekt. Die Stärken dieser beiden Unternehmen, Personen und Marken zu bündeln, ist ein wichtiger strategischer Schritt für uns, wir können die Synergien nutzen und unsere Kräfte noch besser einsetzen“, fasst Kristian Kläger die zukünftige Partnerschaft zusammen. „Nur gemeinsam können wir Großes für Bitcoin erreichen. Zur Bitcoin-Philosophie gehören als wichtige Grundpfeiler Kooperation und Miteinander – von diesen Gedanken lassen wir uns leiten“, ergänzt Roman Reher.

Sowohl das Blocktrainer Team als auch Team terahash haben sich zum Ziel gesetzt, Bitcoin und Bitcoin-Bildung in die breite Masse zu bringen. Dafür ist das Verständnis für Bitcoin und Energie und wie hier die Zusammenhänge sind grundlegend.

Gemeinsame Vision

Bitcoin in all seinen Facetten näher zu bringen, ist das Anliegen beider Unternehmen. Terahash möchte mit dem Bereich Education das Fundament der Bitcoin-Bildung legen, um dann die Sinnhaftigkeit und den Nutzen der Bitcoin-Energieinfrastruktur nach außen zu tragen.

Im Bereich New Energy sind neben Angeboten rund um hochflexible und mobile Rechenzentren diverse Software-Entwicklungen in der Pipeline. Weiter ist die Gründung und Eintragung einer European Bitcoin Energy Association (EBEA) geplant, um über Proof-of-Work aufzuklären – der Konsensmechanismus, der für das Bitcoin-Netzwerk charakteristisch ist.

Beide Parteien beabsichtigen langfristig zusammenarbeiten und mit der Partnerschaft den ersten Baustein für eine erfolgreiche Zukunft zu legen.

Bild: Kristian Kläger (terahash.energy GmbH) und Roman Reher (Blocktrainer) besiegeln die gemeinsame Zusammenarbeit

Quelle terahash.energy GmbH