Emma steigerte den Umsatz um 35 Prozent

Emma ­– The Sleep Company setzt Wachstumskurs fort:

Umsatz von 873 Millionen Euro in 2022

Emma – The Sleep Company, die weltweit größte D2C- Schlafmarke, beendete das Jahr 2022 mit einem Rekordumsatz von 873 Millionen Euro und einem Umsatzwachstum von 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit übertraf das Unternehmen in einem für die Weltwirtschaft turbulenten Jahr sein eigenes Umsatzziel von 800 Millionen Euro für das Gesamtjahr. Während Wettbewerber aufgrund des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds Insolvenz anmelden mussten, steigerte Emma seinen Gewinn im Jahr 2022 und wirtschaftete das fünfte Jahr in Folge profitabel.

Globales Umsatzwachstum der weltweit führenden D2C-Schlafmarke

Seit dem Start in Deutschland im Jahr 2013 konnte Emma – The Sleep Company ein kontinuierliches Wachstum verzeichnen und ist heute in mehr als 30 Märkten weltweit aktiv. Das Wachstum der weltweit führenden D2C-Schlafmarke wurde im Jahr 2022 vor allem durch die globale Expansion beschleunigt: Märke außerhalb Europas spielten für das Wachstum des Unternehmens eine zentrale Rolle.

In Australien steigerte Emma den Umsatz im Jahr 2022 um 103 Prozent im Vergleich zu 2021. In Nordamerika wurde das stärkste Ergebnis in Mexiko erzielt, wo Emma den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 117 Prozent steigerte. In Europa wurde in Italien das größte Umsatzwachstum erzielt, die Einnahmen stiegen dort im Jahresvergleich um 80 Prozent.



Emma will seine Erfolgsgeschichte 2023 fortsetzen

Im Rahmen seiner globalen Expansionsstrategie hat Emma – The Sleep Company im Jahr 2022 mit dem Aufbau eines eigenen Teams für den polnischen und dänischen Markt begonnen. Mit Blick auf die Zukunft will das Frankfurter Unternehmen seinen Marktanteil weiter ausbauen und sein Angebot in bestehenden Märkten diversifizieren. Emma wird im Februar dieses Jahres das erste eigene stationäre Geschäft in Europa in der Mall of the Netherlands in der Nähe von Den Haag eröffnen. Um seine globale Wachstumsstrategie fortzuführen, hat das Unternehmen ehrgeizige Einstellungspläne für seine internationalen Standorte in Lissabon, Manila und Mexiko-Stadt.

Wachstum trotz angespannter Wirtschaftslage

„2022 war ein großartiges Jahr für Emma. Angesichts des starken wirtschaftlichen Gegenwindes haben wir uns dem Trend widersetzt, unsere Wachstumsgeschichte fortgesetzt und unsere eigenen Umsatzziele übertroffen, während wir gleichzeitig die Rentabilität gesteigert haben“, erklärt Dr. Dennis Schmoltzi, Geschäftsführer und Mitgründer von Emma – The Sleep Company. „Unser dreistelliges Wachstum außerhalb Europas, von Australien bis Mexiko, zeigt, dass wir eine globale Schlafmarke aufgebaut haben. Wir wollen unsere Mission, Menschen zu besserem Schlaf zu verhelfen, im Jahr 2023 durch weiteres Wachstum und Neueinstellungen fortsetzen.“

„In einem Jahr, in dem viele Mitbewerber zu kämpfen hatten, haben wir weiter Innovationen vorangetrieben, sind gewachsen und wurden mit Preisen ausgezeichnet“, sagt Manuel Müller, neben Schmoltzi Geschäftsführer und Mitgründer von Emma – The Sleep Company. „Als Schlaftechnologie- Unternehmen spielt Innovation eine zentrale Rolle in unserem Tagesgeschäft und die herausragende Qualität unseres Produktportfolios wurde auch 2022 wieder anerkannt.

Wir haben Preise in Italien, Spanien, Brasilien, Deutschland, Belgien und Großbritannien gewonnen. Insgesamt freuen wir uns über mehr als 80 Auszeichnungen, die wir in den letzten Jahren erhalten haben. Wir werden unsere Erfolgsgeschichte auch im Jahr 2023 und darüber hinaus fortsetzen, indem wir unser Portfolio an Schlafprodukten erweitern und verbessern. Wir streben weiter danach, das Leben der Menschen durch besseren Schlaf positiv zu beeinflussen.“

Bild: v.l Dr. Dennis Schmolzi und Manuel Müller Copyright Emma Sleep GmbH

Quelle Cléo Public Relations UG (haftungsbeschränkt)